Abascal tilda de "insulto" la desclasificación de archivos del 23F y pide hacerlo con "negocios de alterne" de Sánchez

ARÉVALO (ÁVILA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado sobre la desclasificación de los papeles del 23F anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedir hacer lo mismo con los "negocios de alterne" que han pagado su "carrera política".

"Me parece un insulto. Yo no voy a caer ni voy a coger el capote para hablar de las cosas que quiere el presidente del Gobierno", ha aseverado Abascal a preguntas de los medios en Arévalo (Ávila) en un acto previo a la campaña de las elecciones de Castilla y León que comienza este viernes.

En este contexto, ha ironizado para pedir que se desclasifiquen "todas las informaciones policiales que existan sobre las saunas y sobre los negocios de alterne que han pagado la carrera política del presidente". También ha pedido que se explique "por qué en España se produjo un apagón o por qué no se mantenían las vías y hay 47 muertos".

"Lo que espero es que nos expliquen por qué se retuvo a la policía en vez de llevarla a ayudar con las inundaciones de Valencia. O por qué se rechazó la ayuda internacional que nos ofrecían El Salvador y en Francia. Eso es lo que queremos que se desclasifique", ha enumerado.

Para Abascal, el Gobierno pretende que el ciudadano se "olvide del terrorismo reciente en España" y de ahí que haya denunciado que se haya empleado "a fondo" para que en la Unión Europea "ETA ya no esté en la lista de organizaciones terroristas".

El presidente de Vox ha insistido en que se desclasifiquen "los crímenes" cometidos "en los últimos seis años en Adamuz, en Valencia y en todas partes" y no las "porquerías de Sánchez" sobre "guerras de hace un siglo que enfrentaron desgraciadamente al pueblo o de asuntos de hace 40 años".