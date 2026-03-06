Abascal ve a "Génova 13 más empeñada en construir un relato que culpabilice a Vox que en un diálogo leal en Extremadura"

1066566.1.260.149.20260306144339 Abascal, durante su atención a los medios. - EUROPA PRESS

CIGALES (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado a "Génova 13" de la falta de acuerdo en Extremadura y les ha afeado por estar "más empeñados en construir un relato político que culpabilice a Vox que en esforzarse en dialogar de manera leal para construir un gobierno de coalición", si bien ha abierto "la puerta" para conseguirlo.

"No habrá un nuevo Gobierno en Extremadura porque parece que el Partido Popular todavía no ha comprendido que Vox no negocia ni bajo presión, ni bajo coacciones, ni bajo chantaje, ni con guerras sucias, ni con prisas. Porque llevamos muchos meses desde que se celebraron las elecciones en Extremadura exigiendo una negociación detallada, una negociación de medidas concretas y de plazos y garantías de cumplimiento de esas medidas", ha argumentado durante su atención a medios en su visita a Cigales (Valladolid) dentro de la campaña de Castilla y León.

El líder de Vox ha asumido que, aunque es un partido "muy diferente" al PP, se puede poner "de acuerdo" para dar respuestas "concretas" a los ciudadanos, algo que ya hacen, ha apuntado, en "muchos ayuntamientos" donde han aprobado "presupuesto" o han tumbado "las zonas de bajas emisiones en algunas ciudades".

"Pero parece, por desgracia, que Génova 13 está más empeñada en estos momentos en construir un relato político que culpabilice a Vox de la falta de acuerdo que en esforzarse, en dialogar de manera leal para construir un gobierno de coalición", ha incidido.

En este contexto, ha valorado el "esfuerzo" de la candidata popular María Guardiola por "acercarse a los planteamientos" de Vox y considera que todavía hay "mucho tiempo" para conseguirlo.

"La puerta está abierta", ha sostenido para condicionar esta postura a cerrar un acuerdo sobre medidas "concretas", entre las que ha citado la defensa de la central nuclear de Almaraz o la extensión del regadío en Extremadura. "Es decir, sobre los problemas concretos de la gente, que son los que nos cuentan cuando venimos a estas plazas y cuando hablamos con los españoles", ha zanjado.

De ahí que haya insistido en mantener la "puerta abierta" pero sin negociaciones "a última hora, ni con prisas, con coacciones, ni guerras sucias". Una situación que vale para Extremadura, pero también para Aragón y Castilla y León, ha ahondado, para recordar que esta situación ya la vivieron, precisamente, en esta última autonomía cuando el PP intentó "chantajearles" en 2022 "hasta última hora". "Cuando vieron que éramos perfectamente capaces de votar en contra de la investidura si no se llegaba a un acuerdo con nosotros, se avinieron a razones", ha señalado.

Por último, ha vuelto a rechazar que Vox esté interesado en "cargos", y sí en que exista "un cambio de rumbo, plazos de cumplimiento para las medidas acordados y garantías de cumplimiento".