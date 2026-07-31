Abierta la A-6 mediante un bypass en Vega de Valcarce (León), que estaba cortada por el fuego de San Tirso

LEÓN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la A-6 que permanecía cortado a la altura del municipio leonés de Vega de Valcarce a causa del incendio de San Tirso se ha abierto a la circulación mediante un bypass.

En concreto, el paso alternativo se encuentra entre los puntos kilométricos 422 y 428 tras ser restringida la circulación a causa de las labores de extinción del incendio forestal de San Tirso.

El fuego, que se originó a las 14.55 horas del día de ayer, se encuentra en estos momentos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y en las labores de extinción participan un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, dos autobombas y un medio aéreo, entre otros.