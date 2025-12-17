Abierta la convocatoria 2026 de Pruebas de Concepto para ideas innovadoras generadas en investigaciones de la ULE

Cartel de la convocatoria 2026 de ULE-POC para la realización de Pruebas de Concepto. - ULE

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem) ha dado a conocer la convocatoria 2026 de ULE-POC para la realización de Pruebas de Concepto para desarrollar ideas innovadoras generadas en investigaciones de la Universidad de León (ULE), dirigida a Investigadores y Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios de la institución académica (Ptgas).

El objetivo fundamental es el fomento de la cultura, el pensamiento innovador y el desarrollo tecnológico, mediante el impulso de resultados de investigación e ideas innovadoras que permitan la validación del interés de una explotación económica en el entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad económica o incluso como carta de presentación de dicho resultado a una empresa potencialmente interesada.

Se trata de propiciar el acercamiento al mercado y a la posible explotación económica de resultados de investigación y de las ideas innovadoras ya obtenidos en la ULE.

Así, podrán participar en esta convocatoria todos los resultados que supongan una novedad sustancial, impliquen actividad inventiva como desarrollo de la actividad del conocimiento y tengan aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La convocatoria contempla la participación del PTGAS que, en el marco de su actividad laboral en facultades, escuelas, institutos y servicios, desarrollen ideas innovadoras susceptibles de ser protegidas a través de derechos de propiedad industrial e intelectual.

'MODELO DE UTILIDAD'

En este colectivo se premiarán ideas que puedan mejorar la operatividad, la eficiencia o el aprovechamiento de recursos en sus áreas de trabajo. Serán susceptibles de ser elegidos inventos menores, prototipos o adaptaciones técnicas que encajen dentro de lo que se considera un 'modelo de utilidad'.

De este modo, se valorarán invenciones prácticas que, con un enfoque aplicable y de menor complejidad, puedan introducir mejoras técnicas en el equipamiento o los procedimientos existentes.

Se apoyarán soluciones prácticas que puedan ser implementadas de forma rápida y efectiva en el laboratorio o el área de trabajo, sin requerir el desarrollo y la inversión más extensiva que generalmente se destina a una prueba de concepto completa.

Esta iniciativa dirigida a los investigadores y PTGAS se enmarca dentro del Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa Plan TCUE 2024-2027, financiado por la Junta de Castilla y León.

AYUDAS DE HASTA 7.000 EUROS

Las ayudas, que en función de las modalidades pueden llegar hasta 7.000 euros, van dirigidas a financiar los gastos de Pruebas de Concepto de tecnologías con una previsible demanda empresarial y el plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el próximo 25 de enero.

Las propuestas se deberán presentar mediante el formulario correspondiente, debidamente cumplimentado y firmado, según la modalidad elegida, que se enviará por correo electrónico a innovacion@fgulem.es, incluyendo todos los documentos requeridos en formato PDF y especificando en el asunto "ULE-PoC 2026".