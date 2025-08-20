Abierta la convocatoria de becas del proyecto 'Laboris Helmántica' de Salamanca con un presupuesto de 1,5 millones

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria para la participación en tres acciones formativas con becas remuneradas de Laboris Helmántica, un proyecto del que se beneficiarán en total 850 personas hasta diciembre del año 2026 con la financiación de fondos europeos y que cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros.

Del total del presupuesto, el 60 por ciento (923.379,34 euros) corresponden a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40 por ciento restante (615.586,23 euros) lo aporta el Ayuntamiento de Salamanca.

Las actividades formativas, según publica el miércoles este Boletín Oficial de la Provincia (BOP), son 'Instalación de elementos de carpintería', 'Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas' y 'Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil'.

Estas actividades tienen una estructura compuesta por una media de ocho módulos, uno de ellos de prácticas profesionales no laborales, y se complementan con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable que atiende al contenido de estos.

El Consistorio ha subrayado que se concederán como máximo 15 becas a las personas participantes en cada acción formativa, integrada en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75 por ciento del IPREM del año en vigor.

Los requisitos que se necesitan para participar y ser beneficiarias de las ayudas económicas previstas en las bases pasan porque sean personas físicas con plena capacidad, nacionalidad española, de algún estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo; tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social de Salamanca, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro; y estar inscrita como persona desempleada no ocupada, en cualquiera de las dos Oficinas de Empleo de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la capital de Salamanca.