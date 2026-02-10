Abierta la matrícula para el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de las universidades de León y Oviedo

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Universidades de León (ULE) y Oviedo (UOV) han abierto el plazo de preinscripción y matrícula para el Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Mucaf) para el Curso 2026-2027.

Se trata de un máster académico claramente orientado al mercado laboral que tiene como principal objetivo formar actuarios competentes y con conocimientos avanzados para el análisis, gestión y valoración de riesgos financieros para la dirección y gestión de todo tipo de empresas, fundamentalmente entidades aseguradoras y financieras.

Este máster interuniversitario consta de dos cursos, (el primero se imparte en el campus de Gijón de la UOV y el segundo en la ULE), y formará a los participantes para el análisis y valoración de productos financieros y de seguros, así como para asumir responsabilidades de dirección y gestión en organismos públicos (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Banco de España O Comisión Nacional del Mercado de Valores), y para el cumplimiento de los requisitos de capital establecidos en la normativa financiera vigente.

Esta formación multidisciplinar y "de máxima calidad" permitirá a los alumnos desarrollar su carrera profesional, tanto a escala nacional como internacional, o seguir formándose, cursando estudios de tercer ciclo (doctorado), según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además, el Mucaf ha anunciado la convocatoria, con el apoyo de Abanca, de seis becas destinadas a apoyar la formación de estudiantes con un destacado perfil académico y una firme motivación por la excelencia. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso al Máster y promover el desarrollo de talento altamente cualificado en el ámbito de especialización del Máster.

Toda la información sobre el programa, matrícula y precio del máster se puede consultar en el siguiente enlace en la web de la Universidad de León.