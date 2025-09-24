Abierta la tercera edición del curso de la ULE que aborda las resistencias a los antimicrobianos

Representantes de la ULE en la inauguración de la tercera edición del curso 'Resistencias a los antimicrobianos. Una amenaza y una prioridad europea (Resist-UE)'. - ULE

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna 'Cordero del Campillo' de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) acogió ayer la inauguración de la tercera y última edición del curso 'Resistencias a los antimicrobianos. Una amenaza y una prioridad europea (Resist-UE)'.

El acto contó con la presencia del vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez Martín y los decanos de las facultades de Veterinaria, María Teresa Carbajo Rueda y Ciencias de la Salud, Daniel Fernández García.

El curso aborda este reto sanitario dentro de la estrategia 'Una sola salud' (One Health), de forma integrada y multidisciplinar y ha sido coordinado por la profesora Ana María Sahagún Prieto, del área de Farmacología de la ULE.

El objetivo es difundir conocimientos en torno a esta "grave amenaza" para la salud, aumentar la concienciación de la población y mejorar su comprensión, proponiendo intervenciones educativas que ayuden a minimizarlo, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Para la presente edición se ofertaron 50 plazas, que han sido cubiertas por estudiantes de Enfermería, Veterinaria, Biología, Biotecnología, Podología, Fisioterapia, Ciencia y Tecnología de los alimentos, Educación Primaria, máster y doctorado.

ACCIÓN JEAN MONNET DE LA COMISIÓN EUROPEA.

El ciclo forma parte de la Acción Jean Monnet que fue concedida a la ULE por la Comisión Europea en 2023, que se articuló en tres cursos anuales dirigidos a la formación de estudiantes, futuros profesionales sanitarios y la sociedad en general, en el conocimiento de las resistencias a los antimicrobianos, así como en la promoción de un uso prudente y responsable de estos compuestos.

En la presente edición colaboran 12 profesores de las universidades de León, Complutense de Madrid, Santiago de Compostela y Valladolid y un profesional del Sacyl, que emplearán metodologías de carácter eminentemente activo e interactivo.

Todas las charlas se podrán seguir de forma presencial en la Facultad de Veterinaria o a través de una videoconferencia de Google Meet. Además, en la segunda mitad del curso cada participante deberá diseñar y elaborar un podcast dirigido a la sociedad, con el que llamar la atención sobre este problema sanitario.

HASTA JUNIO DE 2026.

La primera de las ponencias corrió a cargo del profesor Juan José Fernández Domínguez, de la Universidad de Valladolid, que habló sobre 'Las instituciones de la Unión Europea'. Durante los próximos meses se desarrollarán otras ponencias hasta junio de 2026.

En la página web del proyecto Resist-UE se puede acceder a toda la información sobre el proyecto, las charlas impartidas los dos últimos años y los podcasts elaborados por los estudiantes.