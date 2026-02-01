Abierto el plazo de ayudas para la prevención de incendios en montes privados de CyL con una dotación de 45 millones

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la prevención de daños y selvicultura, dentro del PEPAC 2023-2027, cofinanciadas por los fondos FEADER, que cuentan con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros y se pueden solicitar hasta el 20 de marzo.

Su objetivo es la concesión de ayudas al desarrollo rural que sirvan para prevenir los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente.

La finalidad es financiar la redacción de un plan quinquenal de actuaciones para la prevención de daños y selvicultura, así como la ejecución de las actuaciones y mejoras planteadas en el mismo durante los cinco años de vigencia del plan.

La ejecución de los trabajos se realizará entre los años 2027 y 2031 dando continuidad a las acciones de la anterior convocatoria, ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta orden de convocatoria las personas físicas o las personas jurídicas titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado y las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales, sin necesidad de constituirse con personalidad jurídica, para realizar en común todas las actuaciones previstas en esta orden.

No obstante, los solicitantes que tengan plan de gestión forestal aprobado y en vigor no podrán agruparse con solicitantes cuyas explotaciones forestales no cuenten con un plan de gestión forestal que se encuentre en ese estado.

Las agrupaciones tendrán que nombrar como representante a uno de los miembros de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Cada miembro de este tipo de agrupaciones tendrá igualmente la consideración de beneficiario, no obstante,

las ayudas serán concedidas a la agrupación. Las entidades locales sólo se podrán agrupar entre sí, no pudiendo agruparse con cualquier otro tipo de beneficiario.

También podrán solicitar estas ayudas las comunidades de bienes, titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado. El importe total de la ayuda oscilará entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 90.000 euros, distribuidos durante un período de cinco años desde la concesión de la misma.

La concesión de la ayuda se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la valoración de todas las solicitudes presentadas y se financia el 100 por ciento del importe solicitado, con 90.000 euros como cuantía máxima a conceder por expediente.

Entre todos los criterios de valoración se tendrán en cuenta el tipo de labor solicitada, la pertenencia a una agrupación de titulares, el riesgo de incendios forestales o formar parte de una Asociación de propietarios forestales.

Durante los últimos años, debido al gran problema de los incendios forestales la Comunidad, se pretende centrar los esfuerzos en ayudas como esta para los propietarios forestales privados, con la intención de disminuir el riesgo y peligro de incendios forestales y llevar a cabo más labores de prevención de daños, en más superficie y en más lugares del territorio autonómico.