Abierto el plazo de inscripción para los 28º Encuentros TE VEO de Valladolid sobre el teatro clásico

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación TE VEO Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud ha abierto el plazo de inscripción para la edición número 28 de sus Encuentros, que se celebrarán del 9 al 15 de noviembre en Valladolid con la dramaturgia clásica como eje temático central. La cita, dirigida a profesionales del sector, trabajadores del ámbito educativo e interesados en las artes escénicas, mantendrá sus inscripciones abiertas hasta el próximo 30 de octubre a través de la página web de la entidad organizadora.

La programación de esta nueva convocatoria se extenderá al Teatro Calderón como escenario principal, así como al barrio de Pajarillos, Olmedo, La Cistérniga, Villanubla y Salamanca. La iniciativa ha articulado sus actividades-- incluyen funciones escolares, representaciones abiertas al público, mesas de debate y talleres--bajo el lema 'Los clásicos a escena', con el objetivo de reflexionar sobre cómo acercar estas obras a los más jóvenes y abordar grandes temas universales que no tienen edad.

Las entradas para las funciones abiertas al público en el Teatro Calderón ya se han puesto a la venta tanto en la web del recinto como en sus taquillas. Entre las propuestas del cartel figuran espectáculos como 'Tip Tap Top', de Teatre al Detall; 'La cigarra y la hormiga, de tela y cartón', de La Murga Teatro; 'Medea', a cargo de La Machina Teatro para mayores de 16 años y público adulto; 'En la casita de Klimt', de Escena Miriñaque; y '¿Quién soy? De oruga a mariposa', de El Búho Teatro.

La entidad organizadora, que celebra su 30 aniversario en este año 2026, destaca que los Encuentros se han consolidado tras 28 años de trayectoria como parte del patrimonio cultural de Valladolid y del panorama teatral del país. Con esta nueva edición, la asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha remarcado que las piezas clásicas no requieren una traducción, sino encontrar la forma adecuada de aproximarlas al público infantil y juvenil.

El encuentro cultural cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y del Teatro Calderón, además de la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Artes Escénicas y Música. Asimismo, la cita ha sumado el respaldo de la SGAE, Cadena SER, la Universidad de Valladolid mediante el Centro Buendía, la Academia de las Artes Escénicas de España, la Red de Festivales Internacionales de Teatro de Títeres y Objetos (RITTO) y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.