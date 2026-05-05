Abierto el plazo de inscripción de la XVII Media Maratón León Bernesga Motor 2027

Cartel de la XVII Media Maratón León Bernesga Motor, que se celebrará en abril de 2027. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la Media Maratón de León Bernesga Motor, que se celebrará el 4 de abril de 2027, empieza a dar sus primeros pasos con la apertura del plazo de inscripciones.

Tras 16 ediciones, la prueba deportiva está consolidada en la ciudad y se ha convertido en un "referente" del deporte leonés, en el calendario de pruebas populares en el norte de España y en un importante revulsivo del turismo deportivo.

La Media Maratón León Bernesga Motor está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León en colaboración con el Club Sprint Atletismo León y la Delegación de Atletismo en León y se encuentra incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo.

El plazo para formalizar las inscripciones permanecerá abierto hasta el próximo 30 de marzo de 2027 vía online en la web oficial de la prueba, www.lamedialeon.com, y se abrirá el 15 de enero de 2027 para su realización de forma presencial en la planta sexta de El Corte Ingles de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Al igual que en ediciones anteriores, la Media Maratón de León Bernesga Motor constará de cuatro modalidades dirigidas a todas las edades, todas ellas con salida en el Paseo del Parque y meta en el Estadio Hispánico.

Por una parte, tendrá lugar la prueba principal, la XVII Media Maratón León de 21 kilómetros, con 3.500 plazas en esta nueva convocatoria. Cabe recordar que la última edición de la carrera batió récord de participación con más de 3.000 corredores, lo que la ha convertido en la segunda más numerosa del cuadrante noroeste de España.

Por otra parte, se desarrollará la 5KM MM Ciudad de León, con un recorrido de cinco kilómetros y 500 plazas, mientras que la Peque Media Ciudad de León, dirigida a atletas nacidos entre 2010 y 2025, constará de dos kilómetros y contará con 200 plazas. A estas se suma la prueba más popular, con 5.000 plazas, la Mini Media, la carrera más inclusiva para familias, grupos y todos aquellos que quieran disfrutar del deporte con recorrido de dos kilómetros.