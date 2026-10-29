ABLe impulsa una nueva edición de 'Con Ciencia, Té' sobre microalgas, minicerebros, ilustración y defensa vegetal

Cartel de la primera sesión de 'Con Ciencia, Té' 2026, que tendrá lugar el 5 de noviembre. - ULE

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe), en colaboración con la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec), llevará a cabo una nueva edición de 'Con Ciencia, Té', una iniciativa de divulgación científica que busca acercar el conocimiento a la sociedad a través de charlas breves, dinámicas y accesibles para todos los públicos que en la presente edición estará centrada en microalgas, minicerebros, ilustración y defensa vegetal.

Las sesiones tendrán lugar los días 5 y 11 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el Café Bar Silver, situado en la calle de los Robles. El ciclo propone un espacio de encuentro en el que la curiosidad científica y la comunicación se combinan con un ambiente informal que invita a descubrir temas de actualidad de una manera amena y participativa.

El objetivo de 'Con Ciencia, Té' es despertar el interés por la ciencia y fomentar la divulgación científica. Así, al propuesta acerca investigaciones y conceptos complejos al público general mediante un lenguaje claro y cercano, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León (ULE).

Para ello, estudiantes de grado, máster y doctorado compartirán sus conocimientos y experiencias en distintas áreas científicas y demostrarán que la ciencia también tiene cabida fuera de los espacios académicos.

CUATRO CHARLAS EN LA PRIMERA SESIÓN

La primera sesión, que se celebrará el jueves 5 de noviembre, contará con cuatro ponencias que abordarán temas tan diversos como la defensa de las plantas, los modelos experimentales para estudiar el cerebro, la ilustración científica y la lucha contra la contaminación.

Lucía Llamazares Tascón, graduada en Biotecnología y estudiante del máster universitario en Investigación en Biotecnología y Biomedicina, presentará 'Plantas contra patógenos: la historia de una batalla microscópica'. En su charla descubrirá los mecanismos moleculares que utilizan las plantas para defenderse de los patógenos y sobrevivir a las amenazas de su entorno.

La segunda charla correrá a cargo de María Fernanda Rizo Chevarría, estudiante del grado en Biología que acercará al público el potencial de los organoides cerebrales con 'Minicerebros en un chip: del Pong a la epilepsia'. La ponencia explorará el uso de estos modelos biológicos como sistemas capaces de procesar información y sus posibles aplicaciones en el estudio de enfermedades neurológicas.

Por su parte, Laura Velázquez García, estudiante del grado en Biotecnología, recorrerá la historia de la representación visual de la ciencia con 'La ilustración científica: un viaje a través del tiempo'. Su intervención mostrará cómo ha evolucionado esta disciplina y cuál ha sido su papel en la transmisión y divulgación del conocimiento científico.

Finalmente, Soraya Álvarez Ramos, graduada en Biotecnología y estudiante del máster universitario en Investigación en Biotecnología y Biomedicina, presentará '¿Puede una microalga salvar nuestras aguas? Una pequeña aliada contra la contaminación'. A través de esta charla, dará a conocer el potencial de las microalgas en los procesos de biorremediación y su aplicación para contribuir a la recuperación de entornos contaminados.

ABIERTO A TODO EL PÚBLICO

La Junta Directiva de la Asociación de Biotecnólogos de León ha destacado el valor de este tipo de iniciativas para acercar la investigación a la ciudadanía y crear espacios de diálogo entre la comunidad científica y la sociedad. Todas las sesiones están abiertas al público, por lo que tanto la comunidad universitaria como cualquier persona interesada en descubrir nuevas ideas tienen una cita en el Café Bar Silver.

"Queremos que la ciencia salga de las aulas y los laboratorios, y que cualquiera pueda disfrutarla mientras toma un té o un café", han recalcado, para añadir que 'Con Ciencia, Té' 2026 promete ser una cita "imprescindible" para los amantes del conocimiento, la curiosidad y las buenas conversaciones.