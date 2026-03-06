Abogados Cristianos denuncia a la Coordinadora Juvenil Socialista por una concentración contra un centro antiaborto . - ABOGADOS CRISTIANOS
VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Abogados Cristianos ha denunciado a la Coordinadora Juvenil Socialista como organizadora de una concentración convocada para este sábado, 7 de marzo, contra un centro antiaborto en Valladolid por utilizar un cartel anunciador con un rosario y una cruz en llamas.
En su escrito recogido por Europa Press, la asociación entiende que los organizadores de este acto han cometido un presunto delito de odio (art. 510 CP) y otro de manifestación ilícita (art. 513 CP) por la difusión del cartel de la convocatoria.
La asociación recuerda que ya ha conseguido condenas por ataques contra los sentimientos religiosos y símbolos cristianos, como el caso de Femen en la capilla de la Universidad Complutense o la condena a la organizadora de la procesión del 'Chumino Rebelde'.
Al prespecto, la máxima responsable de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia públicamente que "incitar al odio contra los cristianos y atacar los símbolos religiosos no puede quedar impune", de ahí que haya anunciado su propósito de acudir a los tribunales siempre que sea necesario para defender la libertad religiosa.
La concentración denunciada, bajo el lema 'Si el enemigo avanza, avancemos nosotras', ha sido convocada para este sábado ante un local antiaborto--es el segundo de este tipo que se abre en España--situado en el número 10 de la calle San José, ubicado frente al centro de Ginemédica, la única clínica médica que practica interrupciones voluntarias del embarazo en Valladolid.