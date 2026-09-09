Abre sus puertas 'Feria, tu espacio de ocio y compras' con 100 expositores y cuatro pabellones completos

(Izq-Der) La Concejala De Turismo, Blanca Jiménez; El Alcalde De Valladolid, Jesús Julio Carnero; El Presidente De La Cámara De Comercio, Víctor Caramanzana, Y El Presidente De La Diputación, Conrado Íscar - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid ha inaugurado su 61 edición en el recinto ferial con los cuatro pabellones completos y un centenar de expositores, una exposición de 15.000 metros cuadrados con propuestas de alimentación, energía, automoción, mobiliario, moda, menaje y textil en una convocatoria que mantiene su carácter multisectorial y combina la actividad económica con propuestas de ocio, cultura, deporte y divulgación.

Así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, junto al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Víctor Caramanzana, en declaraciones a los medios durante la inauguración de la cita, en la que han estado acompañados por el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y miembros de la Corporación municipal, entre otros.

Caramanzana ha puesto el acento en la evolución de la tradicional Feria de Muestras, que ha incorporado sectores como la automoción, la agroindustria y la energía, junto a actividades dirigidas al público familiar.

La programación incluye un gran hinchable, una cancha de baloncesto y una exposición privada sobre 'El hobbit' y 'El señor de los anillos', que ha descrito como una de las colecciones más importantes de Europa.

Por su parte, Carnero ha recordado que la Feria de Valladolid cumple 61 ediciones en su actual recinto, aunque sus raíces se remontan a 1935, por lo que ha situado en 91 el número de ediciones celebradas a lo largo de su historia.

El alcalde ha señalado que la convocatoria refleja distintos ámbitos de la vida de la ciudad y ha destacado especialmente la presencia de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid.

Carnero ha defendido así el carácter multisectorial de una feria que busca combinar la actividad vinculada a los sectores económicos con iniciativas de ocio para distintos públicos.

La Feria de Valladolid se presenta de este modo como un espacio que mantiene su vertiente empresarial al tiempo que amplía su programación hacia el ocio, la cultura, el deporte y la divulgación.

La feria, que permanecerá abierta hasta el domingo 13 de septiembre, tiene un horario continuado de 11.30 a 21.00 horas y el acceso es gratuito.

OCIO Y PROGRAMACIÓN

La agenda de ocio gira en torno a cuatro escenarios: "El gran viaje. Partida y regreso", una experiencia inmersiva al mundo creado por J.R.R. Tolkien para celebrar el 25 aniversario del estreno de la película 'El Señor de los Anillos'; el baloncesto con torneos y partidos amistosos; un gran hinchable de 800 metros cuadrados y un recorrido gastronómico por siete estaciones temáticas instaladas en la plaza principal del recinto. La representación institucional corre a cargo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, que acuden de nuevo con un stand único.

La feria contará también con representación y actividades de divulgación de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos.

0El gran viaje. Partida y regreso' es el título de la experiencia desarrollada por Grupo Disaldor para la feria, inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien.

Como explica el comisario del evento, Alberto Domingo, "no es una exposición tradicional, es una experiencia narrativa que invita al visitante a recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos de la Tierra Media, desde la tranquilidad de la Comarca hasta la oscuridad de Mordor".

Escenarios, fotocalls, piezas a tamaño real y piezas de calidad museística reunidas a lo largo de 25 años en una de las mayores colecciones privadas dedicadas a 'El Señor de los Anillos'.

Las entradas a la exposición tienen un coste de 10 euros para mayores de doce años y cinco euros las infantiles, mientras que para los menores de 5 años el acceso será gratuito.

El pabellón 1 también se transforma en un espacio dedicado al baloncesto y desde el miércoles 9 se sucederán los partidos y actividades promovidas por la Federación de Baloncesto de Castilla y León y la delegación de Valladolid, según ha detallado su vicepresidente Samuel Puente.

Los días 9, 10 y 11 se llevarán a cabo actuaciones de divulgación del baloncesto, en el marco del programa Vallatarde y de la propia delegación, como una forma de divulgar y animar al público a practicar este deporte, tanto en la modalidad clásica del 5x5 como en el 3x3.

El sábado 12 de septiembre se disputarán las Copas Preinfantiles masculina y femenina entre los equipos Iveco CBC Valladolid A, Caja Rural RDL, CB Tizona Infantil A, Adarsa Maristas, CD Base, Jesuitas San José A, San Isidro Pucela Basket y Filipenses.

Y como broche final, el torneo Jr. NBA-WNBA, una competición para niños de once y doce años que representarán a 30 equipos de la NBA estadounidense en busca del anillo de campeones.

Por su parte, el pabellón 4 albergará también un gran hinchable, de 40 metros de largo por 20 de ancho, con diferentes zonas de juego, obstáculos, rampas, recorridos y desafíos para públicos de todas las edades. La tarifa de acceso es de 5 euros y cada pase tendrá una duración de 30 minutos.

La Feria será escenario también durante estas jornadas de exhibiciones a cargo de unidades especializadas de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de Valladolid.

Las exposiciones de material se acompañarán de diferentes actividades divulgativas tan dispares como un parque infantil de tráfico, vuelo de drones o ejercicios a cargo del servicio cinológico, entre otras.