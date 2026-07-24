Se abre una "ventana favorable" para atacar el fuego en Ávila que deja 8.000 evacuados y 5.000 confinados

Varios servicios de emergencia colaboran en la extinción del fuego, a 24 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España) - Carlos Luján - Europa Press

ÁVILA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones meteorológicas para las próximas horas abren una "ventana favorable" para avanzar en las labores de extinción del incendio de Burgohondo (Ávila), después de una jornada marcada por las dificultades para combatir las llamas debido a las fuertes rachas de viento, las altas temperaturas y la baja humedad de un fuego que ha obligado, hasta el momento, a la evacuación de alrededor de 8.000 personas y al confinamiento de otras 5.000.

Según el balance difundido por la Subdelegación del Gobierno a las 22.00 horas, a partir de la medianoche se espera un descenso del viento, una bajada de las temperaturas y un incremento de la humedad durante la madrugada, circunstancias que podrían facilitar el ataque al incendio por tierra.

Durante toda la jornada, las condiciones meteorológicas, con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, temperaturas por encima de los 30 grados y humedades relativas muy bajas, han dificultado las tareas de extinción.

En estos momentos, los esfuerzos se centran en contener el avance del fuego, proteger los núcleos de población y evitar su conexión con el incendio declarado en la Comunidad de Madrid.

El incendio ha obligado hasta el momento a evacuar a alrededor de 8.000 personas y a confinar a otras 5.000, mientras que la Administración General del Estado mantiene desplegados más de 3.000 efectivos entre personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Protección Civil, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y recursos aéreos y logísticos de apoyo en los incendios de Ávila y Madrid, ambos en Situación Operativa 3.

De cara a este sábado está prevista la incorporación de nuevos refuerzos nacionales e internacionales, entre ellos cuatro aviones anfibios del Mecanismo Europeo de Protección Civil procedentes de Grecia e Italia, además de medios aportados por varias comunidades autónomas.