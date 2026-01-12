El ábside de la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel (Valladolid) se derrumba por causas aún desconocidas

El ábside de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Muriel de Zapardiel (Valladolid) se derrumba. - JCYL

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ábside de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, Bien de Interés Cultural (BIC) ubicado en Muriel de Zapardiel (Valladolid), se ha derrumbado este lunes, 12 de enero, por causas que aún se desconocen y sin generar daños personales.

La Archidiócesis de Valladolid, titular del inmueble, ha informado a través de la red social 'X' del derrumbe en el templo mudéjar, al que se ha trasladado la Delegación de Patrimonio como paso previo para iniciar los trabajos de reconstrucción.

En concreto, ha acudido el delegado diocesano de Patrimonio de la Archidiócesis de Valladolid, Juan Carlos Álvarez, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja; el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, y la delgada Territorial de la Junta, Raquel Alonso.

En este contexto, Santonja ha tildado el derrumbe de un "desastre" porque se trata de una iglesia "importante" en la Comunidad. "Ves estas imágenes y se te viene el mundo a los pies. Es absolutamente abrumador", ha lamentado.

Asimismo, ha señalado que lo sucedido "es algo absolutamente imprevisible" y ha detallado que los servicios de patrimonio de la Archidiócesis estuvieron en verano en el lugar y no vieron "ninguna situación en principio preocupante".