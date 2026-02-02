ACAIP denuncia el "colapso" del sistema ante el repunte de la población reclusa en el penal de León

LEÓN, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de prisiones ACAIP ha denunciado este lunes públicamente el "colapso" del sistema penitenciario ante el repunte de la población reclusa en el centro penitenciario de León.

Los datos de cierre del año 2025, confirman una realidad que, desde el sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP, de nuevo advertimos con preocupación: "La curva de la población reclusa en León ha entrado en una fase de ascenso acelerado que amenaza con quebrar el sistema penitenciario en el centro", insiste el sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press en referencia a los datos del cierre del año 2025 en esta materia.

En el Centro Penitenciario de León se ha pasado en menos de un año de albergar 840 internos, "a tener a día de hoy más de 1.100 internos, un aumento en poco más de un año del 32% de la población reclusa, en una prisión en continuas obras de mejora, y con dos departamentos cerrados", censura ACAIP.

El sindicato apunta que la "sobreocupación" es cada vez mayor, "y el resultado es que la excepción se ha convertido en norma", en referencia a que la mayoría de las celdas alberga dos presos, disparando la tensión y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción.

En el caso del penal leonés, ACAIP refiere que "alberga una diversidad étnica, racial, cultural y religiosa sin precedentes, donde la sobreocupación mencionada hace muy difícil la convivencia diaria", situación que, según añade, "se convierte en un multiplicador de la conflictividad", con la generación de "incidentes y peleas continuas, como la ocurrida este viernes pasado en un módulo ordinario de la prisión con 72 plazas y 100 internos, donde hasta 15 presos tuvieron que ser aislados y dos trabajadores resultaron heridos al intervenir en dicho incidente".

Desde ACAIP-León alertan de que la Administración no está dotando a los trabajadores de las herramientas ni de la restructuración de plantillas necesaria para gestionar esta nueva realidad, con lo que la convivencia se ha vuelto mucho más compleja y frágil y los incidentes y las agresiones no son hechos aislados, "sino la consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio".

A la tensión en los módulos, ACAIP suma "una crisis sanitaria que está alcanzando niveles inasumibles" pues, como así critica, en el Centro Penitenciario de LEÓN "solo hay tres médicos de los diez que, según la relación de puestos de trabajo, debería haber". Así, sin médicos que supervisen tratamientos y sin una atención primaria real, "la prisión se está convirtiendo en almacenes de patologías mentales desatendidas, lo que deriva en brotes de violencia que sufren los trabajadores a diario", concluye.