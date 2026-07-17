El acceso a la Plaza Mayor de Valladolid para ver la final del Mundial se limitará a cuatro calles y habrá controles

Público de Valladolid en la retransmisión en pantalla gigante de la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Francia. - PROTECCIÓN CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha preparado un "amplio dispositivo" de seguridad para la tarde de este domingo con motivo de la final del mundial de fútbol 2026 que se celebrará a las 21.00 horas entre España y Argentina, puesto que estará instalada la pantalla gigante en la Plaza Mayor, a la que se podrá acceder sólo por cuatro de las nueve calles de entrada --Jesús, Pasión, Ferrari y Santiago--, con sus correspondientes controles de acceso.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha animado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación a "todos los vallisoletanos" a que se acerquen a la Plaza Mayor este domingo y disfruten de un momento "sin par, único" para los aficionados y no aficionados al fútbol.

El dispositivo contará con un puesto fijo de atención sanitaria compuesto por un médico, un enfermero y dos ambulancias de Cruz Roja --una de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado-- junto al acceso al aparcamiento subterráneo a la altura de la calle Lencería.

Además, habrá varios agentes de Protección Civil y un camión autobomba de bomberos con varios efectivos para poder refrescar a los aficionados.

A partir de las 19.00 horas del domingo sólo se permitirá acceder a la Plaza Mayor a través de cuatro de las nueve entradas --calle Pasión, calle Jesús, calle Ferrari y calle Santiago--.

En esos cuatro puntos se realizará un control a los aficionados que vayan a ver el partido en el que no se va a permitir introducir botellas de vidrio, ni elementos pirotécnicos, ni cortantes.

Asimismo, se va a habilitar una zona para personas con movilidad reducida, que podrán acceder con mayor facilidad por la calle Jesús, donde se contará con la ayuda de Impulsa Igualdad para cualquier aspecto organizativo.

El acceso con vehículos al aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor se restringirá a las 17.30 horas por motivos de seguridad.

También se ha informado de que se vaciarán las fuentes principales de la zona Centro para evitar inconvenientes e incluso la de Plaza Zorrilla, junto a la que habitualmente se han celebrado éxitos deportivos del Real Valladolid o de la Selección Española, permanecerá vallada, al igual que la estatua del Conde Ansúrez en el centro de la Plaza Mayor.

Asimismo, habrá un servicio de Policía Municipal en el entorno de la Plaza de Poniente para las posibles regulaciones o cortes de tráfico y se mantendrá un servicio post-partido para reforzar la seguridad.

En otro orden de cosas, Aquavall dispondría su fuente portátil junto a la toma de agua ubicada frente al Café del Norte, y se van a instalar cuatro inodoros portátiles químicos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida en la Plaza de la Rinconada.

Para informar de ello se van a colocar carteles en las vallas que instalará Policía Municipal en los accesos.

ANIMACIÓN DESDE LAS 19.30 HORAS

La conexión y el comienzo de la retransmisión en la gran pantalla de 9 por 5 metros, que será la misma que se ha instalado con motivo de los últimos dos partidos de España en el Mundial 2026, será a las 20.40 horas pero la animación se iniciará desde las 19.30, como en anteriores ocasiones.

El Ayuntamiento de Valladolid ha recomendado un comportamiento "cívico" de toda la ciudadanía para "evitar incidentes indeseados ante un evento que puede generar mucho ambiente festivo y fuertes emociones".