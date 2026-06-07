La aceleradora pública de Castilla y León abre una nueva convocatoria para impulsar diez proyectos innovadores

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Wolaria, la aceleradora pública de Castilla y León gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial, Icecyl, ha abierto una nueva convocatoria hasta el 30 de junio para seleccionar diez "proyectos disruptivos con alto potencial de crecimiento" que busquen desarrollarse en la Comunidad.

El programa ofrece un Campus de Aceleración de seis meses que cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015, de forma que asegura "la excelencia en sus procesos de formación y tutorización especializada", según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los participantes recibirán apoyo gratuito en áreas como estrategia, plan de negocio, marketing, finanzas y aspectos legales para competir con éxito en el mercado global, y una vez finalizada la fase intensiva, contarán con un acompañamiento personalizado durante cinco años.

TRAYECTORIA DE WOLARIA

Desde su primera edición en junio de 2012, Wolaria ha sido "motor fundamental" para el emprendimiento en Comunidad, puesto que, hasta la fecha, se han acelerado 312 proyectos a lo largo de 27 ediciones completadas.

Asimismo, sse han creado 254 nuevas empresas que han generado más de 1.300 empleos con una tasa de supervivencia del 79 por ciento a los tres años de su creación, y la capacidad de atracción de recursos ha alcanzado los 68,12 millones de euros en financiación conseguida y 55,20 millones de euros en inversión.

Las startups seleccionadas se integran en un ecosistema que facilita el acceso a talleres formativos, foros de inversión y redes de networking que facilitan la búsqueda de financiación pública o privada.

El programa también pone a disposición de los emprendedores recursos de innovación abierta a través de aceleradoras verticales especializadas en sectores estratégicos como el aeroespacial, ESA BIC, bioeconomía, energías verdes, biosalud, 'agrotech' y videojuegos.

Para ello, Icecyl cuenta con la colaboración de buena parte de los agentes de ecosistema regional de innovación, como las universidades, los centros tecnológicos y las grandes corporaciones regionales.