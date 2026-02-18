ACEM asegura que la CHD no solicitó a la Junta el informe de Patrimonio sobre el azud de Puente Mesa que derribó

Archivo - Retirada del azud de la Puente Mesa, en la provincia de Segovia. - CHD - Archivo

SEGOVIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no solicitó a la Junta el informe de Patrimonio Cultural sobre el azud de Puente Mesa que ordenó derribar, todo ello pese a que la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos obliga a realizar esta solicitud.

Según ha explicado ACEM en un comunicado recogido por Europa Press, la Junta, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha respondido a su solicitud de información pública sobre si existía el mencionado requerimiento por parte de la CHD al Ejecutivo para que emitiera el informe sobre los valores, importancia y posibilidad de conservar el azud de Puente Mesa, infraestructura entre Cabezuela y Veganzones (Segovia) cuyo derribo se inició el pasado 13 de enero.

La orden remitida por la Junta adjunta un informe oficial de la Dirección General de Patrimonio Cultural autonómica que reconoce que "no se han emitido informes por parte del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia en relación a las obras de derribo del azud de Puente Mesa, ni se han recibido en este centro directivo, requerimientos al respecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero", ha explicado la entidad.

En este contexto, ha recordado que desde el año 2023, en el que se aprobó y publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030, es obligatorio que se solicite un informe a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural ante cualquier obra de derribo o demolición de azudes o reconexión de ríos que afecte a un azud histórico y estructuras similares.

Frente a esta situación, la asociación ha avanzado que va solicitar que se esclarezcan todas las responsabilidades al respecto del incumplimiento de la solicitud y que elevarán esta situación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para denunciar el derribo.

Esta acción ante el Miteco obedece a la posibilidad de que este derribo pueda ser "un paso previo a más cuestionadas intervenciones similares sobre azudes históricos, como ya se han venido sucediendo en los últimos años y en diversas confederaciones hidrográficas", ha advertido la entidad.

Además, ACEM ha instado a la CHD a que suspenda cualquier otra intervención en azudes históricos que pueda dañar los mismos o que suponga su derribo, demolición o amputación y ha reclamado que cualquier intervención de reconexión de ríos que pueda afectar a un azud, molino, toma o estructuras históricas, sea sometida previamente a informe de la administración de patrimonio cultural.

Por otro lado, ha pedido a la Junta que, en el ejercicio de sus competencias en materia de patrimonio histórico, proteja "activamente" todos los azudes históricos ubicados en las distintas provincias castellanas y leonesas que actualmente no cuenten con protección.

ACEM ha apuntado que la normativa autonómica permite a la Junta a proteger estos elementos tanto con la figura de Bien de Interés Cultural, BIC, como con la de Bien Inventariado, lo que, ha indicado, se puede realizar con una resolución de la dirección general competente a la espera de que se tramite el correspondiente expediente o se recaben informes.

En ese caso, como hubiera sucedido con el azud de Mesa, se habría evitado cualquier acción de derribo o eliminación de este elemento histórico, y se habrían impedido intervenciones irreversibles y daños mayores como el acaecido en el río Cega, ha subrayado.

Por último, ACEM ha aludido también a la competencia de los ayuntamientos para catalogar los bienes culturales ubicados en su territorio, mediante los correspondientes catálogos de elementos protegidos en el planeamiento urbanístico, y ha remarcado la necesidad de actualización de los mismos para recoger los bienes etnográficos, paisajísticos y tradicionales, como es el caso de molinos, norias, ingenios y elementos hidráulicos.

EL MOLINO DE MESA Y SU AZUD

El molino de Mesa se alimentaba del imponente azud que estaba situado sobre el río Cega. El molino contaba con cuatro piedras con sus correspondientes máquinas. mediados del siglo XX, y ya transformado de ingenio hidráulico a motor eléctrico, el molino sufrió un incendio desapareciendo su maquinaria, por lo que dejó su actividad, conservándose parte de la edificación y el conjunto del azud histórico, integrado en el paisaje y en el propio cauce del río.

Todo ello conforma un espacio "identitario, simbólico y recreativo para los habitantes de su entorno, que se suma al valor etnográfico y paisajístico", ha aseverado ACEM.