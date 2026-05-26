La Acera de Recoletos de Valladolid se convertirá en un gran 'Rugby Village Urbano' durante las Series SVNS

Archivo - La selección española masculina de rugby. - WALTER DEGIROLMO - Archivo

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid contará durante las HSBC SVNS Series de Rugby con un gran espacio para los aficionados en plena Acera de Recoletos que extenderá la competición al corazón urbano y conectará el torneo con la ciudad a través de actividades deportivas, música y experiencias para todos los públicos.

El 'Hub Village Valladolid' funcionará como una extensión de la Fan Zone oficial y estará concebido como un punto de encuentro abierto y gratuito donde aficionados, familias y visitantes podrán vivir el ambiente internacional del rugby más allá del estadio.

Este espacio estará abierto entre este miércoles, 27 de mayo, y hasta el sábado 30 en horario de 11.00 horas a 21.00 horas (excepto el sábado, que cerrará sus puertas a las 14.00 horas), han informado a Europa Press fuentes de la Federación Española de Rugby.

El espacio contará con distintas activaciones para que los aficionados y todos los vallisoletanos puedan disfrutar del rugby en estado puro. "Un mini campo para poner a prueba las habilidades de los más osados, retos de velocidad, sorteos diarios y música, convivirán con actividad institucional y visitas de jugadores de las SVNS Series", ha señalado la organización.

Además, será el punto oficial de venta de la equipación de la Selección Española, de la nueva colección de ropa creada en colaboración con Pachanga Club, así como del merchandising de la Real Federación Española de Rugby.

ACCESO

Los aficionados podrán registrarse gratuitamente mediante un código QR para participar en todas las actividades del Rugby Village y entrar automáticamente en sorteos de camisetas oficiales de las HSBC SVNS y entradas dobles para los partidos.

Además, el Rugby Village Urbano ofrecerá una programación continua de mini partidos y actividades participativas para adultos y niños, así como un "Reto Velocidad" en el que los participantes competirán por lograr el mejor tiempo del día y conseguir entradas dobles para el evento.

La Federación ha señalado que, con esta iniciativa, Valladolid reforzará su apuesta por acercar el rugby internacional al centro de la ciudad y generar una experiencia "abierta, participativa y conectada" con el entorno urbano durante uno de los mayores acontecimientos deportivos internacionales que acoge España.