Un acertante de León se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

LEÓN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 14 de abril, ha dejado un premio de un millón de euros en León, según informa Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código BHZ42096, ha sido validado en el Despacho Receptor número 45.720, situado en José Aguado, 34.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones ha estado formada por los números 1, 2, 4, 44, 28. Las estrellas son 12 y 5. La recaudación ha ascendido a 52.728.962,00 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco más uno), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.040 de Tamaraceite (Las Palmas), situado en C.C. Los Alisios, Hermanos Domínguez, s/n, L-B72.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 132 millones de euros.