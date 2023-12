ACOR garantiza, "para empezar", 61 euros por tonelada para la campaña 24/25

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa ACOR ha avanzado que ofrecerá un ingreso mínimo garantizado de salida de 61 euros la tonelada de remolacha para la campaña 2024/2025.

Los socios han conocido las novedades de la campaña de Contratación de ACOR en la jornada técnica de remolacha que se ha celebrado esta mañana en el Auditorio Municipal Emiliano Allende de Medina del Campo (Valladolid), según informa a través de un comunicado.

Los 61 euros por tonelada, es el ingreso mínimo de partida que garantizó la Cooperativa, para la campaña actual que se está molturado, y que hoy en día ya se ha incrementado hasta los 71. Una cantidad que todavía podría aumentar si el Consejo Rector decide aprobar un retorno cooperativo.

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha puesto este ejemplo y las cifras de la campaña 22/23, cuando se contrató a 45 euros tonelada y se liquidó a 75, para pedir a los Socios que confíen en ACOR. "Que nadie tenga dudas de este Consejo Rector, el beneficio de la Cooperativa se repartirá entre los socios", aclaró Posadas. "El ingreso mínimo tiene que asegurar los costes de producción, que por suerte este año son menos, y a partir de ahí, si la Cooperativa gana, el cooperativista también", ha explicado.

En la jornada también se ha demostrado la "rentabilidad" de cultivo de la remolacha que ACOR. El Servicio Agronómico ha detallado a través de un informe interno que con una producción media de 100 toneladas por hectárea el beneficio varía de los 2.317 euros/hectárea para un riego de perforación con diésel de coste "alto" a los 2.947 con riego a la demanda con pívot de coste "bajo".

Unas cifras que aumentarían si la remolacha se liquida a un precio mayor, como ha sucedido estos años. "Hoy por hoy no existe en Castilla y León un cultivo que garantice esa rentabilidad", ha precisado Jesús Posadas. La Cooperativa tiene la esperanza y el empeño de superar las 10.000 hectáreas de esta campaña.

Otra de las novedades es la posibilidad de que el socio pueda pedir un anticipo directo de 2.000 euros por hectárea y que hasta ahora era de 1.000 euros. Además, se mantiene el descuento medio de las tres últimas campañas si el cooperativista lo solicita; la resiembra a cargo de la Cooperativa en caso de heladas y la gestión de los planes de riego y abonado para justificar el PDR estarán verificados por el Servicio Agronómico de ACOR, añade.

JORNADA TÉCNICA DE REMOLACHA

Más de 400 agricultores han participado esta mañana en la jornada técnica de remolacha organizada por la revista Campo y patrocinada por la Cooperativa ACOR en la que se han analizado los posibles motivos de la baja riqueza en la campaña actual.

El Servio Agronómico de ACOR está estudiando, junto al Comité Europeo de Fabricantes de Azúcar, las posibles causas, aunque ya han adelantado que puede ser multifactorial: factores climáticos, importantes ataques de cercospora y el escaso tiempo que hubo para elegir la mejor semilla tras la prohibición de neonicotinoides.

Precisamente, la ponencia 'No usar neonicotinoides ya no es un reto. ¡Enhorabuena!' presentada por la jefa del departamento de Investigación Vegetal de Neiker, Amaia Ortiz, ha centrado parte de la jornada. Amaia Ortiz ha mandado un mensaje de tranquilidad al reducir a un 0,4 por ciento la incidencia de la virosis amarilla en esta campaña tras la desaparición de las semillas sin NNIs.

"Mi recomendación es no esperar a que lleguen los pulgones para tratar la remolacha con los insecticidas autorizados, de este modo no tiene por qué haber repercusión en la producción, tal y como ha ocurrido este año", señaló.

Campaña actual

La campaña actual sigue su curso, no sin problemas en el arranque de remolacha debido a las últimas lluvias. La planta de Olmedo ya ha molturado más de 428.000 toneladas de remolacha con una polaridad media de 15,5 grados y con un descuento del 6,6%. "Estamos trabajando para que esa importante bajada de riqueza no se repita. ACOR no creará ninguna fórmula, queremos que el Socio cobre por la calidad de su remolacha", recordó Jesús Posadas a los medios de comunicación.