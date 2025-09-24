ACOR registra pérdidas de 2,5 millones de euros en el ejercicio 24/25 por la caída del precio del azúcar

La Cooperativa "sacrifica" sus cuentas económicas para garantizar la "rentabilidad" de los socios

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa vallisoletana ACOR cerró el ejercicio 2024/2025 con un resultado negativo de unos 2,5 millones de euros después de impuestos a causa de la caída del precio del azúcar, un contexto en el que ha "sacrificado" sus cuentas económicas para garantizar la "rentabilidad" del socio remolachero.

"Ha sido un ejercicio difícil en el que hemos intentado que el socio siga siendo rentable. Si para eso hay que sacrificar la cuenta de resultados, para eso somos una Cooperativa", ha aseverado el presidente de la compañía, Jesús Posadas, en la presentación de las cuentas del ejercicio 2024/2025, concluido en 31 de junio, en una rueda de prensa junto al director general, José Luis Domínguez, tras la reunión del Consejo Rector de este miércoles, 24 de septiembre.

La caída del precio del azúcar, con una reducción de más del 33 por ciento en el ejercicio (de 807 euros la tonelada en junio de 2024 a 536 en el mismo mes de este año), ha sido la principal causa de las pérdidas de 2.498.000 euros, frente a los 13 millones de beneficio de la campaña anterior. Esto se produce tras cinco ejercicios consecutivos con beneficios.

ACOR ha intentado "no transmitir directamente" a los socios este resultado negativo, ya que el ingreso que estos recibieron por la remolacha ha pasado de 75 a 61 euros, un 18 por ciento más. "La Cooperativa ha sacrificado sus cuentas para que el socio tuviese unos ingresos suficientes y dignos que le generasen una rentabilidad para poder seguir sembrando", ha indicado el presidente.

"Esto se ha podido hacer porque la solidez económica de la Cooperativa es alta y también porque tanto las empresas coparticipadas por ACOR como otros resultados, han sido tan positivos que pueden sujetar esta diferencia entre la liquidación al socio y la caída directa del precio del azúcar", ha explicado Posadas al respecto.

Por su parte, el director general de ACOR ha detallado que la cifra de ventas ha ascendido a 150.703.000 euros, mientras el Ebitda ha sido "ligeramente positivo" al alcanzar los 2.203.000 euros y la Cooperativa ha alcanzado un resultado de explotación negativo de 5,4 millones de euros. En cuanto a la cifra de negocio del grupo, ha destacado que se ha incrementado a 402.067.000 euros, frente a los 365.000.000 de la campaña anterior.

Domínguez ha incidido en que dentro de estos datos económicos, los dividendos aportados por las empresas vinculadas a ACOR han supuesto aportaciones de casi dos millones de euros, lo que junto a las actividades complementarias, ha ayudado a "suavizar" el impacto negativo del ejercicio. En este sentido, ha destacado el negocio de los aceites.

DATOS DE LA CAMPAÑA DE REMOLACHA

Por otro lado, sobre la campaña de remolacha, en la fábrica de ACOR en Olmedo (Valladolid) se han recibido un total de 1.037.000 toneladas de remolacha física, un 7,4 por ciento más, mientras por segundo año consecutivo los rendimientos agrarios han sido bajo, con una polarización media del 16,1 y un rendimiento de 86 toneladas por hectárea de remolacha tipo.

Al respecto, el presidente de la compañía ha indicado que se trata de una situación "multifactor" que se inició con la prohibición de ciertos fitosanitarios y ha advertido de que la remolacha obtenida no ha sido de "buena calidad industrial" puesto que "tenía poca cantidad de azúcares".

La campaña duró 124 días, sin cierres temporales como en las dos anteriores, y el ritmo de molturación se incrementó en 1.000 toneladas diarias, lo que ha permitido mejorar los rendimientos del azúcar y de consumo energético en fábrica, ha puesto en valor Posadas.

Sobre los datos de la Planta de Tratamiento y Oleaginosas (PTAO), ha resaltado que molturó un total de 158.000 toneladas, 1.000 más que el año pasado, con unos precios más altos para los socios. En concreto, la pipa de girasol se liquidó a 471 euros la tonelada para clásico (un 7 por ciento más); 513 euros por tonelada para alto oleico (un 15 por ciento más) y 455,5 euros por tonelada para semilla de colza (un 4,5 por ciento más). "Seguimos siendo, en este sentido, los más competitivos", ha celebrado.

"ESPERANZA" DE NORMALIDAD EN LA NUEVA CAMPAÑA

De cara a la nueva campaña de remolacha 2025/2026, el presidente de ACOR ha avanzado que los primeros análisis, realizados en septiembre, han sido "mejores" que los del año pasado", por lo que tiene "esperanza" en que esta sea "normal".

"Que vayamos ya volviendo a esas producciones de hace tres años y que volvemos a tener rentabilidad para el socio, no solo por el precio pagado, sino también por los rendimientos por hectárea", ha manifestado, para recordar que en la de 2024/2025 se ha vivido un periodo de siembra más "desigual".

Para este nuevo ejercicio, se espera empezar la campaña "dentro de un mes", con una media de "entre tres y cuatro semanas de retraso de siembra". "El arranque de camapañ va más tarde que en los últimos años y se puede alargar más en el tiempo", ha indicado Posadas, quien espera que la caída del precio del azúcar haya tocado ya "fondo".

"PEQUEÑOS GRANDES HITOS"

Por otra parte, la Cooperativa ha puesto en valor "pequeños grandes hitos" logrados en el ejercicio 2024/2025, en el que se ha aprobado el II Plan de Estratégico que se centra en la gestión del agua y el relevo generacional, y que tendrá una vigencia de tres años (2025-27).

Durante el ejercicio, asimismo, ACOR ha logrado convertirse en una de las 22 Cooperativas con la distinción de Entidad Asociativa Prioritaria Nacional, lo que permitirá mejorar los procesos de gestión y comercialización.

La igualdad es otro de los compromisos de la Cooperativa, un contexto en el que en el pasado 8 de marzo recibió de manos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el distintivo Óptima. que se suma al Acuerdo con la Junta para impulsar la inserción laboral de las mujeres.

Además, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto llamado ACOR Relevo con una veintena de jóvenes y mujeres socios para mejorar el conocimiento y el sentido de pertenencia de la Cooperativa.