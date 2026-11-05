Acordados los servicios mínimos para la Administración de CyL para la jornada de huelga del 11 de noviembre

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha fijado servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en la Administración de la Comunidad y los entes vinculados a esta para la jornada de huelga general del 11 de noviembre.

En concreto, el Ejecutivo autonómico ha definido estos servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en la Administración y sus organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, empresas y fundaciones públicas, las universidades públicas, así como en los sectores del transporte y la enseñanza privada y sus servicios complementarios.

Asimismo, se han establecido servicios mínimos para las empresas privadas que prestan servicios públicos esenciales para la Administración autonómica.

Dichos servicios mínimos serán publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León (BoCyL) de este viernes, 6 de noviembre.