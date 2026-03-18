Activado el nivel 1 de emergencias por el incendio en La Bañeza (León) con posible afección a la población

Varias dotaciones de Bomberos trabajan para sofocar el fuego rpoducido en una nave industrial de residuos plásticos en La Bañeza (León). - JCYL

Por el momento no hay riesgo para la ciudadanía, aunque se recomienda extremar precauciones a personas de riesgo

LA BAÑEZA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha activado la situación 1 de emergencias (Plancal) como consecuencia del incendio producido esta madrugada en una nave industrial de residuos plásticos situada en el municipio leonés de La Bañeza, con posible afección de la población a causa del humo.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se ha desplazado hasta la zona para comprobar la situación del fuego que surgió en torno a las 3.00 horas, momento desde el cual han trabajado tres dotaciones del servicio de Bomberos de la Diputación de León apoyadas por vehículos del Ayuntamiento de La Bañeza y de la Administración autonómica.

Por el momento no existe afección a la población y el riesgo radica en que cambie la dirección del viento y el humo denso pueda afectar así la visibilidad de la carretera e, incluso, al centro educativo CEIP Teleno. "Estamos pendientes de las comunicaciones, pero de momento no hay riesgo para la población y no hace falta confinar a la ciudadanía", ha precisado Eduardo Diego.

No obstante, ha expresado que es conveniente que las personas con problemas respiratorios tomen medidas de prevención. Así, se recomienda extremar las precauciones para preservar la salud y seguridad de todos los vecinos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

Dichas medidas consisten en mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo o partículas contaminantes; evitar la realización de actividades físicas o deportivas al aire libre; utilizar mascarilla, preferiblemente tipo FFP2, en caso de tener que salir al exterior, sobre todo en caso de sufrir algún problema respiratorio; no acercarse a la zona del incendio ni a sus inmediaciones para no interferir en las labores de los servicios de emergencia y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de seguridad.

Tanto la Junta como el Ayuntamiento de La Bañeza han recordado que en el lugar trabajan activamente los equipos de bomberos y demás servicios de emergencia, por lo que es fundamental facilitar su labor evitando desplazamientos innecesarios hacia la zona.