Activados avisos amarillos por lluvias y tormentas en el Condado de Treviño (Burgos)

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BURGOS 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Condado de Treviño (Burgos) está en la tarde de este domingo, 9 de agosto, en aviso amarillo (riesgo) por lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos están activos desde las 14.00 hasta las 21.00 horas, e incluyen la posibilidad de que la precipitación sea de hasta 15 litros por metro cuadrado, y la tormenta se produzca con granizo y rachas de viento "muy fuertes".

Como consecuencia de estos avisos, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos de la cuenca del Ebro, incluida la del Condado de Treviño.

El aviso afecta además a País Basco, Navarra, La Rioja y Aragón y la CHE ha apuntado, especialmente, a la posible situación dentro del sector central norte de la cuenca del Ebro, especialmente en los Pirineos occidental y central durante esta tarde.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Aemet y en el SAIH Ebro, así como siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.