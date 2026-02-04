Activo el nivel 1 del Plan de Nevadas de León y la caída de una rama impide transitar por un tramo de El Cid

Imagen de las nevadas caídas en la capital leonesa en los últimos días. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha activado a las 1.15 horas de este miércoles el nivel 1 de emergencia del Plan Municipal de Nevadas y Vialidad Invernal para hacer frente al nuevo temporal de nieve y hielo que afecta a la ciudad y que ha provocado la caída de una rama en el parque de El Cid que impide el tránsito peatonal por un tramo de la calle.

De esta manera, la Policía Local ha intensificado el control del tráfico para evitar problemas de circulación y también se ha reforzado el servicio de Limpieza para garantizar el tránsito en las principales vías de circulación, con especial atención a los accesos a los centros sanitarios, el Hospital de León y el Hospital Monte San Isidro, así como las pasarelas, los centros educativos u otros puntos prioritarios.

Asimismo, se ha activado a los Bomberos de León y a Protección Civil y en estos momentos hay seis equipos mecánicos trabajando en la limpieza de las calles y 50 operarios esparciendo fundentes en distintos puntos de la ciudad, según fuentes municipales.

En cuanto a la rama que ha caído en el parque del Cid y que impide el tránsito peatonal en un tramo de la vía, será retirada por los servicios municipales en cuanto sea posible.