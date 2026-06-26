El actor Jorge Calvo respalda a los trans y censura partidos que "niegan derechos" en el acto del Orgullo en Valladolid

El actor Jorge Calvo cierra el acto institucional del Día del Orgullo LGTBI en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor vallisoletano Jorge Calvo Guadarrama ha protagonizado este viernes el acto institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI en el Ayuntamiento de Valladolid, con un manifiesto en el que ha reivindicado "no tener miedo" al VIH, ha mostrado apoyo a los hombres y mujeres trans y ha replicado unas palabras del artista Dulzaro en el acto de 2025 en el que censuró a los partidos que "niegan los derechos" al colectivo.

El acto se ha celebrado este viernes en el Salón de Recepciones, presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero, con representantes municipales de todos los grupos políticos salvo Vox, que un año más no ha asistido a la conmemoración; y presencia de otras instituciones y entidades como el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales; la UVA, la Policía Nacional, la Guardia Civil y colectivos LGTBi, sociales, sindicales y vecinales.

Tras una primera intervención del regidor vallisoletano y la lectura por parte de los concejales Rocío Anguita (VTLP); Alberto Gutiérrez Alberca (PP) y Pedro Herrero (PSOE) de la moción aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias, ha saltado a la palestra el actor vallisoletano Jorge Calvo, conocido por sus papeles en televisión y teatro en producciones como 'Manos a la Obra', 'La Caja 507', Isabel, Cachorro, El Hombre que mató a Don Quijote o Amar en Tiempos Revueltos, entre otras.

Calvo ha comenzado por repasar su infancia y adolescencia, que es la época de su vida que transcurrió en Valladolid, con recuerdo para su colegio, La Salle, en el que aseguró que no sufrió 'bullying' y para locales que se convertían en "espacio seguro" para cualquiera de los miembros de la comunidad LGTBi, como el Minotauro, donde recuerda que vio por primera vez a dos personas del mismo sexo que se daban un beso abiertamente "como cualquier pareja heterosexual".

También ha mencionado La Curva, el Berlín, la Bici, el Minuto, el Cafetín, el Crisol, el Farolito, el Pigiama, la discoteca Lazos o, más tarde, el Libertad 3, La Lupe y el 1900, "en plena Plaza Mayor", en el que actuaba Julia Navas, 'Miss July', que estaba presente en el acto y a quien Calvo ha querido dar protagonismo por la importancia que considera que ha tenido para él en su vida.

De hecho, Calvo ha tenido muy presentes en su manifiesto a las personas 'trans', para quienes ha pedido "respeto y apoyo incondicional" porque en muchas ocasiones se desconoce "el infierno por el que probablemente puedan estar pasando desde muy temprana edad". El actor ha reconocido que tiene "debilidad" por ellas desde que era joven porque admira mucho su "valentía" y ha concluido la intervención con un 'Vivan las travestis'.

También ha reclamado "abrazar, besar, cuidar, amar y no rechazar" a las personas con VIH, que "en Valladolid también existe" pero al que reclama "no tener miedo" porque sólo desarrolla la enfermedad del Sida si no se trata a tiempo, pero como ya existe tratamiento con el PREP, es considerado "un virus más".

Asimismo, ha replicado las palabras que pronunció el artista Dulzaro en su manifiesto en el mismo acto en 2025 y en las que reivindicó la importancia de que la bandera arcoiris ondee en el balcón del Ayuntamiento, algo que el actual equipo de Gobierno no hace y también ha recordado que hay "partidos que niegan los derechos" del colectivo, que no reconocen a sus miembros como "personas dignas del mismo respeto que cualquier otra y alimentan los discursos de odio".

"A esos partidos no se les puede dar voz. No se negocia con el odio. No podemos permitir que tengan palabra y opinión sobre qué dignifica o no al colectivo", ha concluido.

PALABRAS DE CARNERO

El alcalde de Valladolid había comenzado su primera intervención en el acto con un recuerdo a las personas que "durante décadas han luchado en aras de conseguir que todo el rechazo, todo el odio" hacia las personas LGTBI esté "alejado", un camino en el que ahora ha defendido que siguen el trabajo "todos".

Pero ha matizado también que "queda una parte importante y fundamental por hacer" en el sentido de "hacer que Valladolid sea una ciudad donde todas las personas puedan vivir con respeto", si bien ha querido "reconocer avances de la sociedad que ha podido ir avanzando en derechos e igualdad" para ser, como considera el regidor, una ciudad "acogedora y respetuosa".

"NOSTALGIA" DE LOS AÑOS 80

Tras la intervención de Jorge Calvo, Carnero se ha referido en primer lugar a la "nostalgia" de una época, los años 80, que comparte con el actor e incluso ha asegurado que él también recuerda cuando vio a dos mujeres besarse por primera vez, en su caso en el pub La Candelaria, que durante años estuvo situado en la zona de El Cuadro.

"Teníamos como 16 años, íbamos habitualmente porque nos llamaba la atención y queríamos verlas. Con el tiempo lo hemos ido entendiendo de manera habitual y cotidiana", ha precisado.

Asimismo, ha llamado a "quedarse" con el llamamiento al optimismo sobre el VIH que ha dejado Calvo con su manifiesto y, "lo más importante" ha considerado la llamada al respeto por todas las personas trans.

El acto ha concluido con una actuación del propio Jorge Calvo, que micrófono en mano ha interpretado cuatro temas musicales.