Las actuaciones para la mejora energética en el IES Andrés Laguna de Segovia concluirán en marzo

SEGOVIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones para la mejora energética en el IES Andrés Laguna de Segovia terminarán su tercera y última fase en marzo, con lo que concluirá un proyecto que ha tenido una inversión total de 3 millones de euros.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado el instituto y ha recordado que estas mejoras se desarrollan para lograr "que docentes y alumnos puedan desarrollar su labor en condiciones óptimas".

El proyecto en el Andrés Laguna se ha desarrollado en tres fases, con una primera centrada en el ala izquierda del edificio, que acabó en 2023 tras una inversión de 895.000 euros y mejoró el aislamiento de los cerramientos y de la envolvente térmica de esta zona.

La segunda fase, finalizada en noviembre de 2024 con un presupuesto de 1.246.827 euros, se centró en el cuerpo principal del edificio y supuso la rehabilitación de una zona de aulas, así como de los espacios comunes, a los que se dotó de una nueva envolvente térmica.

Finalmente, la tercera fase que finalizará en marzo se ha desarrollado en el salón de actos, con una inversión de 913.000 euros.

Esta intervención ha permitido combinar la mejora del comportamiento térmico de la envolvente con una ampliación de las posibilidades de uso del espacio, mediante la incorporación de un nuevo nivel destinado a la instalación de iluminación y elementos escenográficos suspendidos. Asimismo, se ha optimizado la acústica del recinto gracias a la renovación de los materiales empleados.

Estas mejoras son importantes en un salón de actos que, además de dar servicio al centro educativo, ofrece actividades culturales abiertas a la ciudad, como su prestigioso certamen de teatro y eventos de espectáculos culturales e infantiles.

En este contexto, la consejera de Educación ha subrayado que junto a la intervención en el IES Andrés Laguna, en la provincia de Segovia también se ha ejecutado la mejora de envolvente térmica e iluminación del IES María Zambrano en El Espinar, con casi 1,6 millones de inversión, y ya está a punto de iniciarse la del IES María Moliner de la capital con el mismo fin y una previsión de 4,8 millones.

NUEVO EDIFICIO DEL IES SAN LORENZO

Además, Lucas ha avanzado una nueva oferta para la construcción de una de las mayores obras de la Consejería de Educación en toda la Comunidad, el nuevo edificio del IES San Lorenzo, que tiene un presupuesto superior a los 27 millones de euros.

La titular de Educación ha invitado a las empresas constructoras a participar en la licitación con ofertas coherentes, que puedan llevar a cabo el proyecto en los nuevos plazos establecidos.

Por otra parte, no ha olvidado las obras de mantenimiento y mejora que su departamento lleva a cabo durante los meses de verano, donde los edificios no tienen actividad lectiva. Según ha indicado, en 2025 se han llevado a cabo 31 actuaciones repartidas por toda la provincia, con una inversión superior a los 4,3 millones de euros.

Otro hito que ha destacado la consejera ha sido la puesta en marcha de la Escuela de Enfermería de Segovia, tras la rehabilitación y adaptación del antiguo edificio de la Escuela de Magisterio, el centro Vicerrector Santiago Hidalgo, para cuyo proyecto se han invertido 3 millones de euros.

Por último, la titular de Educación ha recordado que la pasada semana, en el Consejo de Gobierno, se aprobó la firma de un protocolo con los rectores de las cuatro universidades públicas que supondrá un "notable impulso" a las infraestructuras universitarias.

"El convenio para las universidades es de 125 millones de euros, de los que 43 irán destinados a la UVa y de los que se beneficiará Segovia en el Campus María Zambrano, pues servirá para financiar la ejecución de su tercera fase de desarrollo", ha explicado.