Acuaes adjudica por 270.000 euros el contrato para la redacción del proyecto de mejora de saneamiento en Ávila

ÁVILA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha autorizado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto que permitirá mejorar el saneamiento en Ávila, con presupuesto de 270.325 euros.

En concreto, el contrato incluye los servicios de asistencia técnica para la elaboración del estudio de alternativas ambientales y la redacción del proyecto de mejora de los emisarios que transportan las aguas residuales de la ciudad de Ávila hacia la depuradora, que están ubicados en ambas márgenes del río Adaja.

Se han recibido un total de once ofertas, de las que se ha seleccionado la Ute Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.U.- EIC, Estudio de Ingeniería Civil, S.L. por un importe de 270.325 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de once meses.

La adjudicación de este contrato supone un "avance importante" para el desarrollo del proyecto, que es "muy necesario" y "solucionará el problema existente en el sistema de saneamiento de Ávila", ha señalado Acuaes en un comunicado recogido por Europa Press.

Las obras mejorarán el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad, de manera que el sistema solo vierta al río Adaja y, por extensión, al Embalse de Fuentes Claras en las condiciones de vertido por desbordamientos en episodios de lluvia recogidas en el artículo 259 y anexo XI del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como conforme a la normativa de la Confederación Hidrográfica del Duero.

OBRAS

En concreto, las obras contemplan la adecuación de los colectores generales y las impulsiones necesarias para el transporte de las aguas residuales a la EDAR de Ávila.

También se construirán tres tanques de tormentas (Norte, Sur y Supersur) con el fin de incrementar la capacidad de almacenamiento del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Además, se va a construir una estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR) y se va a aumentar la capacidad de tratamiento de la EDAR mediante la instalación de una nueva línea de membranas.

Una vez redactado y aprobado el proyecto, Acuaes y el Ayuntamiento de Ávila tendrán que firmar un convenio que establezca las líneas de colaboración destinadas a la financiación, ejecución y explotación de la actuación.