Acuaes autoriza la licitación de los colectores de Los Corrales y Bardauri, en Miranda de Ebro (Burgos)

Depuradora de Miranda de Ebro (Burgos). - MITECO

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 27 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado los pliegos y autorizado la licitación de los contratos de ejecución de las obras de los colectores de los barrios de Los Corrales y de Bardauri, en Miranda de Ebro (Burgos).

El presupuesto base de licitación de las obras del colector de Bardauri es de 398.756 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de cinco meses. El presupuesto de licitación alcanza los 362.980 euros en el colector de Los Corrales con seis meses de plazo.

Estas obras completan la actuación de saneamiento y depuración, ya en funcionamiento, que Acuaes ha llevado a cabo en este municipio burgalés, que ha consistido en la ampliación y mejora de la depuradora para una población de 65.000 habitantes equivalentes, además de la construcción del tanque de tormentas de Anduva, de tres nuevas estaciones de bombeo y de las conducciones de impulsión hasta la EDAR.

Acuaes, a petición del Ayuntamiento, va a desarrollar estos nuevos proyectos de colectores que, si bien no estaban incluidos en la actuación ya ejecutada, van a permitir la conexión a la red general del municipio de los vertidos de Los Corrales y Bardauri, dos pequeños núcleos poblacionales ubicados al sur, cuyos sistemas de saneamientos actuales terminan en sendas fosas sépticas y, en el caso concreto de Bardauri, con alivio al arroyo de San Miguel.

El colector de Los Corrales se divide en dos tramos: el primero, entre Los Corrales y el Polígono industrial de Ircio, tendrá una longitud de 605 metros; el segundo, de 415 metros, transcurrirá entre Aspodemi y la Urbanizacion Fuentecaliente.

El colector de Bardauri, de 925 metros, recogerá los vertidos de la zona de La Tejera y se prolongará hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Aquende. Las obras se podrán licitar cuando el Ministerio culmine el trámite de información pública y apruebe los proyectos.