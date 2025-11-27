Los acuerdos del Consejo de Diálogo Social recibirán 53 millones del Ayuntamiento de Salamanca, un 12% más que este año

Reunión del Consejo del Diálogo Social de Salamanca. - AYTO SALAAMANCA

SALAMANCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido este jueves el Consejo del Diálogo Social, integrado por el Ayuntamiento, la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT en el que se ha plasmado el presupuesto de 2026 para el que se destinarán 53 millones, un 12 por ciento más que en 2025.

Este presupuesto de 53.025.979 euros servirá "para impulsar la actividad económica, fomentar el empleo y políticas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas de Salamanca" como han indicado desde el Consistorio salmantino.

Del total presupuestado, se destinarán 33,18 millones de euros para contribuir a la generación de actividad económica y al fomento del empleo y 19,8 millones para las políticas sociales dirigidas a la protección de los más vulnerables, la igualdad y la conciliación, la atención a las personas dependientes y la promoción de vivienda protegida.

Dentro del capítulo de la generación de actividad económica, destaca la consolidación del programa 'Salamanca, Ciudad del Talento' dotado con 1,17 millones de euros para desarrollar las iniciativas de atracción, retención y fomento del talento, además de la colaboración para la puesta en marcha de la Casa de la Ciencia.

El fomento de la inserción laboral y el emprendimiento especialmente ligado a las nuevas tecnologías se materializa con 2,8 millones donde se incluyen las ayudas municipales a la financiación a través de Iberaval (100.000 euros); las becas para el empleo joven (500.000 euros); los programas de formación y emprendimiento, con 2,29 millones; y los programas de empleabilidad para desempleados vinculados a colectivos en riesgo de exclusión social o laboral, con 2,2 millones.

Asimismo, se incluyen inversiones por 2.336.822 euros para dos nuevos centros tecnológicos municipales vinculados y a CoNEcta Salamanca y se consignan 8,34 millones para la urbanización de 244.092 metros cuadrados de suelo industrial y 5 millones, para las obras ya adjudicadas de las instalaciones complementarias que permitirán operar con graneles en el Puerto Seco.

Por otro lado, la promoción de Salamanca como destino turístico y gastronómico, referencia para la enseñanza del español, lugar de congresos y ciudad Patrimonio de la Humanidad se materializa con 3.601.611 euros.

El apoyo y promoción del comercio local de proximidad está dotado con 850.000 euros y el respaldo a la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o laboral, con 6,64 millones.

Por último, al impulso a la rehabilitación y regeneración urbana de los barrios se destinan 2.328.357 euros.

Asimismo, el acuerdo del Consejo del Diálogo Social recoge 19.836.216 euros para medidas de carácter social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de Salamanca. En este capítulo se incluye en primer lugar la protección social de personas y familias más vulnerables con una consignación de 3,2 millones.

A fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral se destinan 3,39 millones euros. La atención a las personas dependientes y/o mayores tiene una partida de 10,7 millones y los programas dirigidos a mayores para fomentar la autonomía personal, el envejecimiento activo, la reducción de la brecha digital, Salamanca Acompaña y el proyecto Edades, 1,9 millones.

Finalmente, la construcción de viviendas protegidas cuenta con una inversión de 2.385.709 euros para concluir la promoción de 55 viviendas de Pizarrales y levantar otra de 33 en la calle La Radio.