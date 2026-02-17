La acumulación de agua en la calzada mantiene cortados once tramos de carreteras de CyL

Imagen de archivo de una carretera inundada - JCYL

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La acumulación de agua en la calzada y las inundaciones mantiene cortados un total de once tramos de carreteras de Castilla y León, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

Una de las provincias más afectadas es la de Soria, donde ha sido necesario cortar cuatro tramos. En concreto son la SO-P-4004 y SO-P-4009 en Langa de Duero, SO-P-4216 en San Esteban de Gormaz, SO-P-4228 en Navapalos y SO-P-6007 en Garray.

En León las inundaciones afectan a las carreteras LE-114 en La Nora del Río y LE-5238 en Peñalba de Santiago; en Zamora están afectadas la ZA-633 en Toro y la ZA-P-2102 en Monte la Reina; la N-232 en Valdenoceda (Burgos); la CV-BE-2 en Candelario (Salamanca) y la PP-9832 en Perales (Palencia).