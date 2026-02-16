La acumulación de agua en la calzada obliga a cortar 26 tramos de carreteras de CyL

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Duero - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La acumulación de agua en la calzada ha provocado inundaciones que han obligado a cortar 26 tramos de carreteras de la Comunidad, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Una de las provincias más afectadas ha sido la de Soria, donde ha sido necesario cortar 18 tramos. En concreto son la SO-P-5205 en Zayas de Torre; la SO-P-4216, la SO-P-4009 y la SO-P-216 en San Estéban de Gormaz; la SO-P-4123 en La Saca; la SO-P-4123 en Fresno de Caracena; la SO-P-4004 en Langa de Duero; la SO-P-4228 en Navapalos; la SO-P-3209 en Arcos de Jaón; la SO-P-4138 en Hortezuela; la SO-P-5116 en Sotos del Burgo; la SO-P-5117 en Valdelinares; la SO-P-3001 en Cubo de la Solana; la SO-P-3228 en Miranda de Duero; la SO-P-5026 en Abioncillo de Calatañazor, la SO-P-6007 en Garray, la SO-P-5117 en Valdelinares y la SO-P.4009 en Langa de Duero.

En Salamanca las inundaciones ha afectado a la carretera de Huerta, a la DSA-191 y la CV-BE-2 en Candelario (Salamanca) y a la DSA-106 en Arapiles, mientras que en Palencia ha afectado a la PP-9832 en Perales.

Por su parte, el agua a anegado la ZA-633 en Toro (Zamora) y la ZA-P-2102 en Monte la Reina, también en Zamora. Así, en León los cortes por inundaciones han afectado a la LE-114 en La Nora del Rio y a la LE-5705 en Villamartín de Don Sancho.