Acusaciones privada y popular piden 49 y 44 años para el hombre que mató a puñaladas a su pareja en Valladolid

El acusado huyó a Vigo tras la comisión del crimen y prender fuego al piso, donde el cadáver de su pareja semicalcinado fue hallado junto a sus tres perros

Archivo - Furgón entrando en la comisaría de Delicias.
Archivo - Furgón entrando en la comisaría de Delicias.- POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Actualizado: lunes, 25 mayo 2026 18:38
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VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones particular y popular, ejercida esta última por la asociación Clara Campoamor, solicitan penas que en su conjunto se elevan a más de 49 y casi 44 años de cárcel, respectivamente, así como libertad vigilada durante diez, para Juan Carlos S.J.M. por la muerte de su pareja, Mónica Á.P, ocurrida el 12 de agosto de 2024 en un piso del barrio de Los Pajarillos de Valladolid, donde su cuerpo semicalcinado fue hallado junto a sus tres perros, muertos por inhalación de humo.

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