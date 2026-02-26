Acusaciones solicitan entre 26 y 37 años de cárcel por asesinato para el militar que apuñaló a un vecino de Viana

Archivo - Trib.-Juicio hoy contra un guardia civil por fisgar en el fichero INTPOL la situación de su arrendatario - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita una condena de veintiséis años de cárcel para el militar profesional de origen dominicano Jorge M.S. como autor de un delito de asesinato cometido el 14 de enero de 2025 cuando acabó a cuchilladas con la vida del novio de su expareja sentimental en la localidad vallisoletana de Viana de Cega. La petición del acusador público es la más baja si se compara con las de las tres acusaciones particulares personadas, que oscilan entre treinta y dos y treinta y siete años de prisión.

El encausado, de 42 años, iba a ser juzgado este jueves por violencia de género sobre su exmujer, si bien la vista ha tenido que ser nuevamente suspendida ya que, por causas no especificadas, no se ha podido efectuar su traslado desde el penal militar de Alcalá de Henares, donde se encuentra, hasta los juzgados de dicha localidad madrileña para que testificara por videoconferencia.

Respecto de los hechos ocurridos en Viana que se saldaron con la muerte del nuevo novio de su expareja, las acusaciones pública y las tres particulares, una de ellas en representación de los padres y hermanos de la víctima, Jorge M, de 36 años y origen mejicano, así como los letrados de la novia del fallecido y de una expareja anterior con la que tuvo tres hijos, todas ellas coinciden al tipificar los hechos como un asesinato, con las agravantes de alevosía y ensañamiento, y añaden otros delitos de allanamiento de morada y dos más de lesiones, según las calificaciones a las que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, a falta aún de conocerse la calificación de la defensa, la acusación pública solicita para Jorge M.S. una condena de veintiún años por asesinato, otros dos más por allanamiento y tres más por las lesiones sufridas por un hermano del fallecido, así como, en concepto de responsabilidad civil, un conjunto de indemnizaciones que suman 710.075 euros a repartir, en distintas cuantías, entre los tres hijos de la víctima, su padre, sus tres hermanos y su novia.

Por su parte, los padres y hermanos del fallecido solicitan treinta y dos años de cárcel y 313.230 euros, mientras que la que en el momento de los hechos era pareja del apuñalado eleva la petición de condena a treinta y siete años y solicita 60.000 euros de indemnización. Además, la expareja, quien tuvo tres hijos con el finado, pide una pena de treinta y cinco años de privación de libertad y una indemnización global de 262.814 euros.

En la causa figura también personada, como acusación popular, la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), al igual de lo que ya hiciera con motivo del tiroteo ocurrido en julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, donde un vecino de la localidad mató a tiros a otro convecino y a un mando de la Guardia Civil que se había desplazado desde Madrid con el fin de convencer al autor para que se entregara. Sin embargo, el representante legal del colectivo aún no ha presentado escrito de calificación.

El acusado, militar de profesión y destinado en la base de El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga, se encuentra desde el día 15 de enero de 2025 en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de que ese día fuera puesto a disposición judicial y, al igual de lo ocurrido en la Comandancia, se acogiera a su derecho de no declarar.

La hipótesis de los celos es el posible móvil del crimen perpetrado sobre las 03.00 horas del día 14 de enero de 2025 en la persona del entonces novio de su expareja, Jorge M, cuando el detenido acudió al domicilio ocupado por ambos, un segundo ubicado en el número 17 de la calle Cardiel de Viana de Cega, en el centro de la referida localidad, y una vez dentro mantuvo un enfrentamiento con la víctima, mientras la pareja de ésta, de 37, se encontraba en el dormitorio.

La agresión se habría producido con una navaja que el homicida portaba y con la que asestó varias heridas a su víctima en el cuello y el pecho, lesiones que le ocasionaron la muerte en el mismo escenario de los hechos.

Durante el crimen, la pareja del fallecido y a su vez expareja de su verdugo se interpuso para evitar, sin éxito, el apuñalamiento--resultó con lesiones--y solicitó auxilio a hermanos del agredido que vivían también en el mismo inmueble. A su llamada acudieron tres hermanos del finado que lograron desarmar al autor del apuñalamiento, episodio en el que resultó también herido uno de los varones que intervinieron y que retuvieron al homicida hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil.