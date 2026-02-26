Nueva suspensión, y ya van ocho, del juicio por violencia de género contra el autor del crimen de Viana

Archivo - Trib.- El preso fugado de la cárcel de Valladolid dentro de un petate reconoce su delito ante la jueza - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Les pido disculpas pero por problemas ajenos no se va a poder celebrar el juicio", es el modo en el que el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid recibía esta mañana a los periodistas que se disponían a cubrir la vista oral contra el militar de origen dominicano Jorge M.S. por violencia de género contra su expareja, un proceso independiente de la causa con jurado popular que en su día se celabrará contra el primero por dar muerte a cuchilladas al nuevo compañero sentimental de la segunda en Viana de Cega la madrugada del 14 de enero de 2025.

La suspensión del juicio por violencia de género es ya la octava sufrida en este procedimiento por distintos motivos, si bien en algunos casos la misma se produjo días antes del señalamiento y en otras, como en la presente, cuando las partes ya se encontraban en sala. Ahora, el problema se ha producido por causas ajenas al juzgado vallisoletano y obedece a que el acusado, preso por su condición de militar en Alcalá de Henares, no ha sido conducido hasta los juzgados de dicha localidad madrileña para testificar por videconferencia, según las explicaciones del juez de Penal 2 de Valladolid recogidas por Europa Press.

El acusado se enfrenta a una posible condena global de dos años y diez meses de cárcel por delitos de coacciones, maltrato y acoso que presuntamente habría cometido sobre su expareja y entonces novia del apuñalado, según la petición de la Fiscalía vallisoletana a la que pretende adherirse el día del juicio el nuevo letrado que se ha hecho cargo de la acusación particular, que también piden la prohibición de acercarse y comunicar con la víctima por espacio de cinco años y diez meses.

El delito de maltrato se habría producido la misma noche del crimen y los otros dos casi un año antes cuando el acusado y la denunciante ya no eran pareja. Uno de los hechos denunciados tuvo por escenario la casa de él, en Valladolid, y el otro se registró en plena calle en Viana de Cega.

El anterior abogado de la denunciante, ahora sustituido por otro, había calificado los hechos como un delito de acoso y otro de maltrato y pedía inicialmente doce meses de prisión por el primero y nueve meses por el segundo, junto con las preceptivas prohibiciones de acercarse y comunicar con la víctima por espacio de dos años y un año, respectivamente.

El acusado se encuentra desde el pasado día 15 de enero de 2025 en prisión provisional, comunicada y sin fianza en virtud del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5--del caso, sin embargo, se ha hecho cargo Instrucción 4--, después de que ese día fuera puesto a disposición judicial donde, al igual de lo ocurrido en la Comandancia, se acogiera a su derecho de no declarar.

En la causa abierta por asesinato, además de Fiscalía y dos acusaciones particulares, se ha personado como acusación popular la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), al igual de lo que ya hiciera con motivo del tiroteo ocurrido en julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, donde un vecino de la localidad mató a tiros a otro convecino y a un mando de la Guardia Civil que se había desplazado desde Madrid con el fin de convencer al autor para que se entregara.