El acusado de agredir con un machete a un portero de un pub en Ponferrada en 2023 sostiene que no recuerda lo sucedido

LEÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acusado de homicidio en grado de tentativa tras agredir en febrero de 2023 a un portero de discoteca en Ponferrada, R.T.R., ha manifestado este jueves en el transcurso del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de León, que no recuerda los hechos y ha hecho hincapié en la elevada cantidad de alcohol y sustancias estupefacientes que había consumido el día de los hechos.

El Ministerio Fiscal pide una pena de doce años de prisión para el presunto autor de los hechos, que transcurrieron cuando estaba con su primo, S.K.E.T., también acusado por el incidente, el día 6 de febrero de 2023 en las inmediaciones de una discoteca de Ponferrada.

Para el Ministerio Fiscal, durante el juicio ha quedado acreditado el dolo, ya que podía haber dirigido el golpe con el machete a otro lugar del cuerpo que no fuera la cabeza. La agresión podría haber causado la muerte de la víctima de no haber sido atendida por los servicios médicos de manera inmediata.

Del mismo modo, ha considerado que los hechos se produjeron con alevosía, al asestar el golpe con el machete "de manera sorpresiva", cuando la víctima se encontraba de espaldas sin posibilidad de defensa.

Según ha relatado la víctima, los acusados llegaron a la discoteca por primera vez en torno a las 3.00 horas y, al salir, S.K.E.T. increpó a una pareja que se encontraba en las inmediaciones del local y a una chica.

En ese momento la víctima intercedió para prestar ayuda a la chica y el acusado le dio un puñetazo. Después, estando de espaldas y de forma sorpresiva, recibió un golpe en cabeza y, al girarse, vio a R.T.R. correr con un machete en la mano. Ambos acusados huyeron corriendo y, al cabo de un rato, S.K.E.T. volvió al lugar de los hechos y fue retenido hasta llegar los agentes policiales.

"ESTABA MUY DETERIORADO MENTALMENTE"

Por su parte, el acusado de asestar un golpe en la cabeza con un machete al portero de la discoteca, ha sostenido que no recuerda casi nada de lo que sucedió aquella noche a causa del consumo de alcohol y drogas. No recuerda haber insultado a nadie, portar un machete o haber golpeado al portero. "En el momento estaba muy deteriorado mentalmente por el consumo que tenía. Había consumido lo habitual, bebida, pastillas, cocaína... Lo mismo de siempre, del día a día. No recuerdo qué cantidad. Consumía bastante a diario", ha apuntado.

Por su parte, S.K.E.T. ha afirmado que no recuerda haber tenido problemas en el exterior de la discoteca; lo único que recuerda es que fue agarrado por varios porteros que le tiraron al suelo y le dieron patadas. También ha mantenido que fue agredido posteriormente por los agentes policiales y ha declarado que habitualmente consumía marihuana y mucho alcohol.

Los agentes policiales que estuvieron en el lugar de los hechos han declarado que no hubo confusión entre los testigos en cuanto a la participación de ambos acusados en los hechos ni en cuanto a que fue R.T.R. quien portaba el machete y agredió al portero en la cabeza.

CAPACIDADES MENTALES

Por su parte, los responsables del Instituto de Medicina Legal de León han argumentado que los análisis y evaluaciones practicadas no establecen que el consumo de sustancias estupefacientes y alcohol tuviera influencia en las capacidades mentales superiores.

Tampoco han considerado que el estado de embriaguez fuera tan severo como para alterar las capacidades intelectivas y volitivas. Para el Ministerio fiscal, el acusado no recuerda determinadas cosas, pero sí aporta otros datos, por lo que "olvida lo que le parece y recuerda lo que le interesa". Además, para la Fiscalía se descarta una alteración de las bases mentales del acusado.

Por su parte, la acusación particular ha solicitado una condena de 15 años de prisión para el acusado y ha sostenido que no tenía intención de lesionar a la víctima, sino de matarla.

En cuanto a la defensa de R.T.R., ha solicitado reducir las penas solicitadas y que se tengan en cuenta cuestiones como que se entregó tras los hechos y la cantidad de alcohol y estupefacientes ingeridos. Por su parte, la defensa de S.K.E.T. ha pedido su absolución al considerar que no ha quedado acreditado que fuera el autor de un delito de lesiones.

"LE PIDO PERDÓN 500.000 VECES"

R.T.R. ha declarado en el uso de la última palabra, ha pedido perdón a la víctima. "Estoy arrepentido e intentaré trabajar cuando salga y pagar. Todos los días cuando me levanto pienso en las lesiones que causé a esa persona. Desde el fondo de mi alma le pido perdón 500.000 veces", ha concluido.

Por su parte, S.K.E.T. también ha tenido unas palabras de arreoentimiento en el uso de la última palabra.