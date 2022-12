Adam Hickox y Jordi Casas lideran la Sinfónica y Coro de la OSCyL en el Concierto Extraordinario de Navidad

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), dirigida por Adam Hickox, y su Coro, encabezado por Jordi Casas, ofrece este jueves, 22 diciembre, el 'Concierto Extraordinario de Navidad' en la Sala Sinfónica 'Jesús López Cobos' del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El concierto, con repertorio variado de autores y obras de temática navideña principalmente, plantea un amplio repertorio en el que se va a poder disfrutar de Arnold ('The Holly and the Ivy'); Händel ('Selección de piezas del Mesías'); Vaughan ('Williams Fantasia on Greensleaves'); Buttersworth ('The Banks of Green Willow'); Delius ('On Hearing the First Cuckoo in Spring'); Darke/Rutter ('In the Bleak Midwinter'); Wade/Rutter ('O Come all ye faithful') y Mendelssohn-Willcocks/Rutter ('Hark the Herald'), según ha informado la organización.

El joven director británico Adam Hickox completó en 2022 su periodo como director asistente de la Orquesta Filarmónica de Róterdam. En la Temporada 2022/23, hará su debut con la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC, la Royal Philharmonic de Londres, y actuará en el Wigmore Hall como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Royal Academy of Music.

También regresará a la Orquesta Sinfónica de la BBC para un concierto de estudio y a la Filarmónica de Róterdam para conciertos en su temporada de abono.

En las últimas temporadas, Hickox ha dirigido la Orquesta de París, la Orquesta Sinfónica de Gävle y la Orquesta Nacional de la BBC de Gales. Ha dirigido conciertos en los Festivales de Música de St Endellion y Klosters y el estreno en el Reino Unido de la obra de Thomas Larcher 'Still' para viola y orquesta de cámara, con Lawrence Power como solista.

CORO DE LA OSCYL

Por otro lado, el Coro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León está dirigido por el maestro Jordi Casas, que cursó sus primeros estudios musicales en la Escolanía de Montserrat, siendo fundador y director durante quince años de la Coral Carmina, y también director durante dos temporadas del Coro de RTVE, además de fundador del Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana, dirigiendo además al Coro de la Comunidad de Madrid durante once años.

Al frente de estas agrupaciones ha dirigido y preparado alrededor de 3.000 conciertos y ha tenido oportunidad de colaborar con los más destacados directores de orquesta, cultivando toda clase de géneros. Desde 2013, es responsable del proyecto coral de la OSCyL, con el que ha afrontado algunas de las obras más difíciles y conocidas del repertorio.

Las entradas para el concierto extraordinario se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com. Tienen un precio de diez euros para público general y un precio especial, de cinco euros, para los abonados de la Temporada 2022/23 de la OSCyL, familias numerosas, jóvenes menores de 30 años, personas en situación legal de desempleo, mayores de 65 años y personas con discapacidad.