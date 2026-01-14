Adif asegura que la solución para la integración de FEVE en León es reversible

Archivo - Imagen de archivo del mapa del estudio de adaptación de la traza ferroviaria de la ciudad León a la circulación de autobuses eléctricos. - ADIF - Archivo

LEÓN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha manifestado este miércoles que la solución propuesta para la integración de FEVE en León, consistente en adecuar la traza tranviaria a la circulación de autobuses eléctricos, es reversible y contempla la posibilidad de recuperar su configuración original para operación tranviaria.

En concreto, ha señalado que la solución técnica en la fase de diseño actual se estructura en dos actuaciones diferenciadas y complementarias. La primera de ellas consiste en la cobertura de la vía existente, manteniendo íntegramente la infraestructura actual y garantizando la posibilidad de recuperar su configuración original para operación tranviaria en el momento de revertirse las condiciones de uso.

La segunda fase se plantea realizar sobre la infraestructura de cobertura ejecutada en la fase anterior, en la que se proyecta la ejecución de una capa de rodadura apta para la circulación de vehículos de transporte público (autobuses), asegurando la continuidad del trazado hasta los principales nodos de movilidad urbana incluyendo, entre ellos, la estación de ferrocarril y la estación de autobuses.

Al respecto, ha insistido en que la solución operativa se articula mediante un modelo de transporte reversible basado en la operación con autobuses, según fuentes de Adif.

Dicho modelo de transporte, ha señalado, da viabilidad de servicio en el corto plazo, garantizando a los usuarios del servicio de vía estrecha de la montaña de León una continuidad de conexión hasta los principales nodos de comunicación de la capital leonesa.

Asimismo, ha puntualizado que el modelo introduce un "elevado grado de flexibilidad operativa", eliminando "rigideces" asociadas a la infraestructura tranviaria. Esta adaptabilidad posibilita atender demandas de movilidad, incluyendo la interoperabilidad con áreas que no forman parte del trazado actual y mejorando la accesibilidad de los usuarios de los municipios de la zona de montaña a distintos puntos del entorno urbano de León, ha asegurado.