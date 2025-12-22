Adif licita la redacción del proyecto para montar 8,2 kilómetros de la vía de la 'U' de Olmedo (Valladolid)

Una de las estructuras que se construyen en la 'U' de Olmedo (Valladolid). - ADIF

Adif ha sacado a licitación un contrato por valor de 305.000 euros para la redacción del proyecto del montaje de vía de conexión de 8,2 kilómetros de la 'U' de Olmedo (Valladolid), el enlace que permitirá que los trenes lleguen desde Galicia a Valladolid y a otras ciudades del norte y el noreste de España sin necesidad de llegar hasta Madrid o de cambiar de tren.

Con este contrato, ha destacado Adif en un comunicado recogido por Europa Press, se avanza en próximas fases de la 'U' de Olmedo, que avanzan "según el calendario previsto en la construcción del enlace", donde recientemente han finalizado la construcción de tres de los cuatro pasos superiores, de la pérgola sobre la CL-602 y de los drenajes, y avanza en el viaducto sobre el río Adaja (220 metros).

El contrato para la redacción del proyecto, licitado por 305.615 euros, permitirá a Adif definir las actuaciones necesarias para montar la vía, con el despliegue de todos los elementos que la componen (balasto, traviesas, carril y desvíos), en tanto se completa la construcción de la plataforma y las estructuras de la conexión.

De esta forma, los trabajos de montaje de vía podrán licitarse una vez finalice esta plataforma y las estructuras, que progresan según el calendario previsto.

Así, informan de que Adif ha finalizado la construcción de la pérgola sobre la carretera CL-602 y de tres de los cuatro pasos superiores del baipás, que garantizan su integración en el entorno, su permeabilidad y la conexión a ambos lados de la línea. También se han completado los drenajes transversales de la línea.

En paralelo, avanza en el cuarto paso superior y en el viaducto sobre el río Adaja (220 metros), la estructura más destacada de la conexión.

Además del montaje de vía, posteriormente, el baipás se completará con su electrificación, y el despliegue de los sistemas de señalización, gestión de tráfico y comunicaciones.

NUEVO IMPULSO A UNA CONEXIÓN ESTRATÉGICA

Con la licitación del contrato de redacción de proyecto del montaje de vía, Adif da un nuevo impulso al baipás de Olmedo que, con 8,2 kilómetros y 40 millones de euros de inversión, constituye a juicio de Adif "una estratégica infraestructura para la vertebración territorial, la transversalidad de la mayor red de alta velocidad de Europa (4.000 kilómetros) y la movilidad sostenible".

Esta conexión, recuerdan, posibilitará realizar trayectos de alta velocidad directos --sin cambiar de tren o pasar por Madrid-- entre Galicia y Valladolid, otras capitales castellanas como Palencia y Burgos, y también con Asturias, Aragón y Cataluña.

A medida que se completen las líneas de alta velocidad en construcción, con Cantabria, Navarra y País Vasco.

La 'U' de Olmedo enlaza, a la altura de esta ciudad, los dos corredores de alta velocidad que unen Madrid con las capitales de la mitad norte del país, aprovechando la 'V' que, a la altura de esa localidad, dibuja la bifurcación de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-SegoviaValladolid para, por un lado, seguir hacia la capital castellanoleonesa y el norte y, por otro, dar inicio a la LAV a Zamora y Galicia.

La conexión se realiza mediante un trazado recto con extremos en curva (de ahí su forma de 'U'), que enlazan con cada uno de los dos corredores.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo 'Conectar Europa' de la Unión Europea (CEF).