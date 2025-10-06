ADIF solicitará una Junta General de la SVAV para proceder a su disolución: "Hasta aquí hemos llegado"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el secretario de estado de Transportes, José Antonio Santanao Clavero, y el consejero de Fomento, Juan Carlos SUárez-Quiñones, durante la reunión de la SVAV.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el secretario de estado de Transportes, José Antonio Santanao Clavero, y el consejero de Fomento, Juan Carlos SUárez-Quiñones, durante la reunión de la SVAV. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
Publicado: lunes, 6 octubre 2025 14:28

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) solicitará la Junta General de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) con la finalidad de que se adopte "el acuerdo de disolución".

"Hasta aquí hemos llegado. Si hay alguien que quiere seguir bailando la danza del soterramiento, perfecto, pero agarrado a nosotros no lo va a hacer. Seguirá bailando solo. Con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el baile no sigue", ha zanjado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

