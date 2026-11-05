Adiva organiza del 11 al 14 de noviembre actos informativos por el Día Mundial de la Diabetes en Valladolid

Adiva organiza del 11 al 14 noviembre actos informativos por el Día Mundial de la Diabetes en Valladolid. - ADIVA

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Diabetes Valladolid (Adiva) organizará, del 11 al 14 de noviembre, un programa de actividades con el objetivo de "impulsar la información" en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, "una oportunidad para dar visibilidad a las personas que conviven con la enfermedad, reconocer el esfuerzo de sus familias y agradecer la dedicación de los profesionales sanitarios".

Bajo el lema 'Acción temprana contra la diabetes', Adiva junto la Federación Internacional de Diabetes (IDF) organiza una campaña que en esta edición pone en valor el mensaje "fundamental" de que "actuar a tiempo puede cambiar el curso y mejorar la calidad de vida" de las personas que sufren la patología.

En este sentido, el presidente de Adiva, Emilio Fernández Robles, ha explicado que la diabetes constituye "uno de los principales retos de salud pública".

La diabetes está caracteriza por tener "una elevada prevalencia y por el desconocimiento de que se padece", por lo que es "imprescindible reforzar la prevención, la detección precoz y el acceso a una atención sanitaria adecuada", según ha traslado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, "un diagnóstico temprano, una correcta educación diabetológica y un seguimiento continuado, permite mejorar el control de la enfermedad y prevenir o retrasar sus complicaciones", han añadido.

Desde Adiva han manifestado que "es necesario seguir impulsando la información, la formación y la concienciación de toda la sociedad" y, por ello, la organización ofrece un espacio de "aprendizaje, encuentro y apoyo, una verdadera escuela de vida y de diabetes, donde pacientes y familias pueden adquirir conocimientos, compartir experiencias y sentirse escuchadas y acompañadas".

Por el Día Mundial de la Diabetes, Adiva llama a "las personas con diabetes, sus familias, a los profesionales sanitarios y a las administraciones públicas" para que, desde sus respectivas responsabilidades, "contribuyan a mejorar la prevención, el diagnóstico precoz, la educación diabetológica y la atención integral de esta enfermedad".