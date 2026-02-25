Adjudicada por 600.000 euros la museografía del futuro Centro de la Cultura del Vino

Archivo - Exterior del Convento de Santa Catalina de Siena. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a la adjudicación con un precio de 493.942 euros sin IVA --597.670 euros con impuestos-- del contrato de suministro e instalación de los elementos que componen la museografía del Monasterio de Santa Catalina de Siena --conocido popularmente como Las Catalinas--, futura sede del Centro de la Cultura del Vino.

Esta actuación, según han explicado este miércoles fuentes municipales, complementa la rehabilitación de la primera fase delhistórico inmueble, actualmente en desarrollo, y avanza en la transformación de esta edificio histórico en "un espacio de referencia vinculado al patrimonio enogastronómico".

La adjudicación se ha realizado a favor de la empresa Intervento 2, por un importe de 493.942 euros, más IVA, que según la información disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, ascenderá a 597.670 euros con impuestos.

La empresa aporta a la ejecución de dicho contrato un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en proyectos expositivos, lo que garantiza el desarrollo integral y especializado de la propuesta museográfica.

Intervento 2, ha explicado el Ayuntamiento, asumirá la revisión y aplicación del proyecto museográfico ejecutivo, inculidos los aspectos de diseño industrial y gráfico, así como la adecuación in situ de medidas y soluciones expositivas.

Asimismo, se encargará del desarrollo de los contenidos definitivos, redacción de textos y guiones finales, adaptación y traducción de contenidos y revisión de estilo, y de la ejecución completa del proyecto, con la producción, suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de los elementos expositivos, interpretativos y de equipamiento.

El contrato contempla también la incorporación de recursos digitales y audiovisuales, así como la señalización direccional, informativa e interpretativa, conforme a lo previsto en el proyecto ejecutivo, configurando un espacio innovador y adaptado a los nuevos modelos de interpretación cultural.

Esta inversión, como han recordado las mismas fuentes, está financiada íntegramente con fondos procedentes de la Unión Europea-Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ayuda fue concedida mediante Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de fecha 21 de agosto de 2023, para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Valladolid Centro de la Cultura del Vino', integrado en el Plan Nacional Enogastronómico de Castilla y León 2022-2025.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento insiste en que continúa el avance en la "consolidación de Valladolid como destino enogastronómico de referencia, impulsando la recuperación del patrimonio histórico y su adaptación a nuevos usos culturales y turísticos sostenibles".