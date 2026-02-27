Adjudicada la obra de la Antigua Alcoholera de Palencia por más de 1,4 millones para transformarla en sala de estudio

Reunión de la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha adjudicado el contrato de las obras de rehabilitación del edificio de la Antigua Alcoholera para abrirlo al público y utilizarlo como nueva sala de estudio y centro de encuentro, en el barrio de Pan y Guindas de la ciudad, por un importe de 1.486.192 euros.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Feder, cuenta con un plazo de ejecución de doce meses, según los acuerdos aprobados en la Junta de Gobierno Local.

Asimismo, se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato mixto de suministro e instalación de un sistema de megafonía de alta calidad para la correcta sonorización del Pabellón Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia 'Eras de Santa Marina' para eventos deportivos, además de otros culturales y musicales, que puedan realizarse por una cuantía que asciende a los 69.563 euros.

Por otro lado, en el área de Personal, se han aprobado las bases y la convocatoria del proceso selectivo, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Psicólogo/a, vacante en la plantilla de personal funcionario. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Por último, también se ha dado luz verde a diversas justificaciones de subvenciones relativas a actividades realizadas durante el pasado año a cargo de colectivos de la ciudad como la Asociación General de Hostelería o el Club 600 y Amigos de los Clásicos, así como de las otorgadas para la realización de programas y proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.