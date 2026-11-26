Ballesteros durante la rueda de prensa de este jueves tras la Junta Local de Gobierno. - AYTO BURGOS

BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que la Junta de Gobierno ha formalizado este jueves la adjudicación de los servicios de redacción del proyecto y dirección facultativa del "carril bici y la mejora de intersecciones" en la avenida de los Derechos Humanos a la empresa AIC Estudio Ingeniería Civil.

Ballesteros ha recordado que se trata de es una de las obras "que se habían solicitado por el distrito, dentro de lo que en el pasado mandato se llamó urbanismo táctico" aunque el equipo de Gobierno actual considera que es necesarios "hacer una obra completa" tal y como se trasladó y consensuó con el Distrito Este.

La adjudicataria dispondrá de seis meses para entregar el documento técnico y de otros 25 meses para asumir la dirección facultativa "para el desarollo de la propia obra", como ha apuntado la portavoz municipal, una vez que se apruebe el diseño y comiencen los trabajos.

Respecto a los plazos de ejecución en la calle, el inicio de las obras queda condicionado a las prioridades del distrito Este y a la disponibilidad presupuestaria de 2027, o a futuras modificaciones de crédito de la próxima corporación- dado que esta zona mantiene otras actuaciones pendientes como la remodelación de la plaza de Capiscol.

CAMINO DEL GALLEGO.

Andrea Ballesteros también ha informado de que la Junta de Gobierno ha visado el proyecto para implantar un elevador mecánico en la calle Camino del Gallego "paramejorar la accesibilidad y la conexión en esta zona con las calles de Eras de San Francisco".

Esta intervención responde a una petición formulada por el distrito Centro-Norte y el proyecto sale con un presupuesto base de licitación de 679.046 euros, a la espera de las posibles bajas que presenten las empresas que concurran al concurso y un plazo de ejecución de seis meses.

Una vez aprobado el proyecto, Andrea Ballesteros ha confirmado que ya se ha dado traslado del expediente al área correspondiente para iniciar "la redacción de los pliegos" que regirán la contratación de las obras.

No obstante, dado que este trámite administrativo se prolongará durante varios meses, el inicio de la licitación no se producirá este año, por lo que el equipo de Gobierno prevé imputar la partida económica al presupuesto de los distritos correspondiente a 2027.

DESBLOQUEO DE PAGOS.

Por otro lado, Ballesteros ha anunciado que en la Junta Local se ha ha aprobado un paquete de 29 reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe global de 762.121 euros, de los cuales varios se corresponden con vías públicas, nuevas tecnologías, servicios sociales e ingeniería industrial.

Con este trámite se desatasca el abono a empresas que han prestado servicios sin contrato en vigor durante los últimos meses, tras la resolución emitida por la Secretaría General.

La mayor parte de esta cuantía corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales, con 623.215 euros destinados principalmente a los contratos de gestión de los centros cívicos y al proyecto de atención a familias.

El resto del importe se reparte entre Ingeniería Industrial (109.139 euros), Vías Públicas (20.016 euros) y Tecnologías de la Información (9.749 euros), sumándose así a los cerca de 800.000 euros ya tramitados la semana anterior.