Adjudicada restauración de soportales y fachadas de la plaza Mayor de León en 586.232 euros

Archivo - Plaza Mayor de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado la adjudicación del contrato de restauración de soportales y fachadas de la plaza Mayor a la empresa Decoración y Construcción de Obras Leonesas 586.232,2 euros para restaurar paramentos, elementos de piedra, balcones y cielorrasos mediante técnicas tradicionales en un plazo de 12 meses.

Con esta actuación el Ayuntamiento de León busca resolver las patologías constructivas de los soportales y fachadas del entorno, acondicionarlos para su uso cultural y turístico y reforzar su puesta en valor dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua de León.

Para intervenir en las edificaciones de titularidad privada que conforman el recinto el Ayuntamiento contará previamente con las autorizaciones de los propietarios y comunidades de vecinos. Una vez obtenidas, los trabajos se desarrollarán tramo por tramo centrados en la piedra, los acabados de mortero y la cerrajería de las balconadas, además de acometer arreglos puntuales en aleros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El nivel de actuación se determinará según el estado de conservación de cada elemento tras las inspecciones de la dirección de obra y los trabajos contemplan la eliminación de los chapados de piedra en la pilastra de esquina con la calle Mariano Domínguez Berrueta, así como la limpieza mediante microproyección de las fábricas pétreas en las arquerías de la planta baja, impostas y recercados. Asimismo, se retirarán elementos obsoletos, ganchos, herrajes y cableados en desuso entre balcones.

En las balconadas, tras retirar baldosas y soleras para revisar el sistema estructural, se acometerá el refuerzo de las pletinas de los forjados y solados que lo requieran, mientras que barandas y jabalcones se conservarán en su mayoría.

En los soportales se inspeccionarán los falsos techos de cielorraso de cañizo renovados a finales de los noventa. Tras el lavado y rascado de pinturas viejas solo se demolerán y repondrán con técnicas tradicionales de yeso y cañizo aquellos tramos que presenten desperfectos.

Esta adjudicación representa la última intervención dentro de la planificación global diseñada por el equipo de Gobierno para la revitalización de la plaza Mayor y su entorno monumental. El plan contempla la ya ejecutada renovación de los pavimentos de la plaza, la rehabilitación del edificio Mirador del Concejo (Consistorio Viejo), ya licitada a la espera de la adjudicación y comienzo de las obras, y ahora, la restauración de soportales y fachadas aprobada este viernes.