Adjudicadas las obras por 1,1 millones para construir huertos, paseos peatonales y un carril bici en Salamanca

Plano de los huertos urbanos. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras que convertirán un solar degradado junto a la estación de ferrocarril en un parque público con 128 huertos urbanos, paseos peatonales y un tramo de carril bici que culminará la conexión entre los barrios Garrido y Comuneros.

Con una inversión de 1.116.225 euros, los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses, señala el consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

La revitalización de esta zona de la ciudad enlaza con los dos bosques y un parque con 96 huertos urbanos que se construirán al otro lado de la vía férrea con el proyecto Raíles Verdes. Al mismo tiempo, enlaza con la nueva promoción de 33 viviendas públicas de alquiler con más de 200 plazas de garaje subterráneo que el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo comenzará a construir este año junto al Túnel de la Televisión.

La principal actuación del proyecto es la creación de 128 huertos urbanos dentro de un espacio específico y vallado, exclusivo para los usuarios de las parcelas, con una superficie aproximada de 30 metros cuadrados por huerto y un arcón por cada dos huertos para guardar los aperos.

Todos tendrán una orientación sureste para favorecer el desarrollo de los cultivos y dispondrán de zonas estanciales comunes con pérgolas y mesas de picnic que sirvan de punto de reunión o para el intercambio de experiencias hortofrutícolas.

Al igual que en los huertos de la ribera del río, habrá paseos peatonales exteriores con materiales naturales y reciclados, 50 bancos, zonas ajardinadas con 50 árboles frutales, 2.000 plantas arbustivas con riego por goteo y 2.000 metros cuadrados de pradera naturalizada, alumbrado energéticamente eficiente, videovigilancia y baños públicos (masculino, femenino y adaptado a personas con discapacidad), así como una oficina con almacén para atención al ciudadano.

El proyecto incluye 420 metros de longitud de carril bici, separado de las vías del tren por una malla de plantas arbustivas, desde la estación de ferrocarril hasta el Túnel de la Televisión.

De esta forma, se culminará la conexión de la red ciclista entre los barrios Garrido y Comuneros, lo que da continuidad a los tramos que a su vez interconectan a toda la ciudad, añade la información.

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, 'CoNEcta Salamanca', se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.