Adjudicadas las obras de acondicionamiento del palacio de Nebreda de Ávila, como futura sede de la UNED

El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Ávila, Juan Carlos Sánchez. - DIP AVILA

ÁVILA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ávila ha aprobado este martes la adjudicación a una UTE, por 2,10 millones de euros, las obras de acondicionamiento del palacio de Nebreda, que será la futura sede de la UNED en la capital abulense.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación, Juan Carlos Sánchez Mesón, quien ha comparecido el rueda de prensa al término de la reunión de la Junta de Gobierno.

Sánchez Mesón ha explicado que las obras se han adjudicado a la única oferta presentada y el plazo de ejecución previsto, "tras el plazo de replanteo y la firma del contrato", es de doce meses, con la "intención" de que la nueva sede de la UNED en Ávila pueda estar al comienzo del próximo curso académico.

Por otro lado, en la reunión de la Junta de Gobierno se ha aprobado inicialmente las obras de ejecución de la línea de baja tensión para la electrificación de la villa romana de El Vergel, en el municipio de San Pedro de Arroyo.

"Se ha aprobado inicialmente, con un presupuesto de salida, este proyecto de obras para sacarlo a licitación posteriormente, una vez que esté 20 días en exposición pública, si no hay alegaciones, pues se sacará a licitación. Y el importe de salida es de 75.500 euros", ha apuntado Sánchez Mesón.