Adjudicado el contrato de mantenimiento de 155 plataformas soterradas de contenedores de Valladolid por 502.150 euros

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado a la empresa Equipos y Servicios del Nordeste el contrato del servicio de mantenimiento de las 155 plataformas soterradas de los contenedores de recogida de residuos domésticos, pertenecientes al Servicio municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, por un valor de 502.150 euros durante dos anualidades.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, dicho servicio incluye el mantenimiento de las citadas plataformas, un total de 155, incluida la limpieza regular, así como el mantenimiento de los sistemas de elevación y estructura que las soporta.

La duración del contrato es de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, con un presupuesto de adjudicación para las dos anualidades de 502.150 euros.

Los objetivos del contrato son que los sistemas soterrados propiedad del Ayuntamiento de Valladolid estén siempre operativos y a punto para su utilización, con el fin de minimizar los posibles paros como consecuencia de avería; que se garantice la seguridad de los sistemas para los usuarios y para los trabajadores del servicio de recogida de residuos, que estén en buenas condiciones de higiene, limpieza y mantenimiento; que se resuelva con la máxima eficiencia, eficacia y rapidez las averías y desperfectos y su mantenimiento periódico así como mantener su estética en óptimas condiciones, con lavados y reparaciones periódicos.